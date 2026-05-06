Conductores del Gran Valparaíso vuelven a amenazar con paro indefinido: ahora pusieron un ultimátum al Gobierno

Los conductores de transporte público del Gran Valparaíso han puesto una fecha límite al Gobierno: el próximo lunes 18 de mayo. De no recibir una respuesta favorable a sus demandas económicas y de seguridad, el sector iniciará un paro de carácter regional e indefinido.

La principal preocupación radica en el alza sostenida de los combustibles desde marzo, lo que ha generado un déficit que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Según el gremio, las actuales autoridades del Ministerio de Transportes no parecen dimensionar la magnitud de la crisis en la zona.

Óscar Cantero, Presidente de la Confederación de Transporte terrestre de la Quinta Región, señaló que el costo diario de combustible para movilizar un bus oscila entre los $50.000 y $60.000. Esta situación obliga a los choferes a extremar sus jornadas laborales para cubrir los gastos básicos de operación.

Al respecto, Cantero fue crítico con la gestión de las deudas y la falta de subsidios específicos para el transporte mayor: “Solo ha existido compensación a taxis colectivos, transporte escolar y servicios rurales entre otros y para éste sector de los conductores se ve mermado cada día su sueldo diario, no alcanzan a sacar su porcentaje”.

CONFUSIÓN EN EL FINANCIAMIENTO

El dirigente también enfatizó que existe una falta de claridad por parte del Ministerio de Transportes respecto a los compromisos pendientes, separando la mora histórica de la crisis actual del petróleo.

“Un tema es la deuda que se arrastra desde el año 2025 y otra es la urgente compensación en el financiamiento del petróleo para los buses, son cosas muy diferentes”.

Finalmente, el gremio advirtió que la situación es insostenible tanto para los conductores como para la comunidad, reiterando que “el corte de boleto y la presión a diario, no permiten generar una recaudación favorable”, lo que hace del subsidio al combustible una necesidad imperativa para evitar la paralización total del servicio en las próximas semanas.

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