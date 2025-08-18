Conductores de micros vuelven a amenazar con un paro en el Gran Valparaíso: denuncian deudas asociadas al subsidio

En estado de alerta se mantiene nuevamente el gremio de conductores de microbuses del Gran Valparaíso; esto, tras denunciar incumplimientos por el congelamiento de la tarifa.

Los conductores señalaron que son más de tres meses en los que no han recibido el monto total del subsidio que proporciona el Ministerio de Transportes y que, debido a una resolución emanada de Contraloría General de la República, no se ha hecho el traspaso de recursos que mantienen una deuda por más de 120 dias.

La Confederación, sumado a sindicatos de conductores del Gran Valparaíso, advirtieron que "de no existir el pago total de los meses adeudados en los próximos días, nos veremos en la obligación de adoptar otras medidas como una eventual paralización de los servicios del transporte público de pasajeros".

"Exigimos a la Contraloría que autorice la liberación de esos fondos adeudados, ya que los conductores perjudicados consideran insostenible seguir trabajando en estas condiciones, provocando un grave desmedro económico en sus remuneraciones diarias y que golpean el bolsillo como el sustento de sus familias", sentenciaron.

PURANOTICIA