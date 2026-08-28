Conductores de micros del Gran Valparaíso identifican puntos críticos de seguridad y acuerdan acciones con Carabineros

Identificar los principales puntos críticos de seguridad que afectan a los conductores de microbuses del Gran Valparaíso y definir acciones concretas junto a Carabineros fue uno de los principales objetivos de la segunda Mesa de Diálogo por el Transporte Público Regional.

La instancia se desarrolló en la Delegación Presidencial Regional y reunió a representantes de los conductores con autoridades de Transportes, Seguridad Pública y Justicia, además de equipos técnicos de Carabineros.

En la reunión, los trabajadores expusieron las principales situaciones de riesgo que enfrentan diariamente mientras realizan sus recorridos, permitiendo levantar zonas y problemáticas que requieren una intervención preventiva y una mayor coordinación con las policías.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, explicó que "se realizó un levantamiento de los puntos más críticos que enfrentan los conductores, generando articulaciones con Carabineros y estableciendo una hoja de ruta para las siguientes reuniones, además de coordinar la recepción de información y denuncias frente a hechos delictivos".

La autoridad agregó que "estas actividades continuarán desarrollándose, tal como se ha hecho en el ámbito laboral y de salud, con el objetivo de generar diagnósticos y, lo más importante, realizar una gestión efectiva para entregar soluciones".

En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, subrayó que "tenemos la seguridad como norte hoy, que es lo que más están reclamando los conductores y pasajeros, pero también la salud de quienes conducen las máquinas y el formar nuevos conductores, para que podamos tener más profesionales en esta área".

De esta manera, la segunda mesa dio continuidad al trabajo iniciado en la comuna de Quilpué, donde se abordaron las condiciones laborales y de salud preventiva de los trabajadores del transporte público.

El objetivo de las próximas reuniones será avanzar desde el diagnóstico levantado por los conductores hacia medidas concretas que permitan mejorar sus condiciones de seguridad y fortalecer la coordinación entre los gremios, las autoridades y las policías.

PURANOTICIA