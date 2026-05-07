Conductores de micros como carne de cañón: dirigente revela el modus operandi de los empresarios y acusa nula fiscalización

La reciente amenaza de un nuevo paro indefinido de microbuses en el Gran Valparaíso abrió nuevamente el debate sobre las complejas condiciones laborales que enfrentan los conductores de la locomoción colectiva en la región. Pero detrás de la advertencia realizada al Ministerio de Transportes, el dirigente de los choferes, Óscar Cantero, fue más allá y develó en conversación con Puranoticia.cl el verdadero modus operandi que históricamente han aplicado empresarios del rubro con sus trabajadores.

Cabe recordar que el pasado 27 y 28 de abril se produjo una paralización de microbuses en la provincia de Marga Marga, movilización que tuvo como principal motivo el retraso en pagos y la ausencia de compensaciones frente al sostenido aumento del precio de los combustibles, específicamente del petróleo. Ahora, el gremio decidió escalar la presión y dio plazo hasta el 18 de mayo para que el Gobierno entregue soluciones concretas; de lo contrario, se convocará a un nuevo paro indefinido en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.

Sin embargo, más allá de la eventual paralización, Cantero sostuvo que el verdadero problema radica en el sistema bajo el cual operan diariamente los conductores, acusando que son los propios choferes quienes terminan absorbiendo los costos del negocio mientras los empresarios eluden responsabilidades laborales básicas.

En conversación con Puranoticia.cl, el dirigente explicó que la crisis actual se agravó luego del alza del combustible registrada a fines de marzo, ya que "el problema es el que está ocurriendo día a día, que tiene que ver con el alza de los combustibles que se dio el 26 de marzo, lo cual ha traído bastantes problemas para los conductores que necesitan hasta $60.000 más para tener combustible y poder seguir trabajando”.

Pero el aumento del petróleo, según explicó, sólo vino a desnudar una estructura laboral que –afirma– funciona desde hace años bajo un esquema informal y precarizado. De hecho, Cantero aseguró que actualmente los conductores de micro del Gran Valparaíso ya ni siquiera logran generar el porcentaje mínimo que utilizan como sueldo, situación que los deja incluso sin capacidad para pagar sus imposiciones previsionales.

En el contexto de que son nuevamente los conductores los que salen a reclamar un problema que es de los empresarios, el dirigente del gremio regional explicó que el modus operandi actúa así: "El conductor sigue pagando una cuota de $40.000 diarios. Toda la vida ha sido así. Además que no pueden pagar imposiciones y lo que queda es para el petróleo y si te queda algo, se puede sacar un porcentaje”.

A ello añadió que “el 22% del boleto que corta es su sueldo. El conductor tiene que hacer él mismo su sueldo diariamente”. Estas declaraciones de Cantero dejan al descubierto un mecanismo que, según acusa, contradice completamente la normativa laboral vigente y el funcionamiento formal que se informa ante las autoridades.

Consultado directamente respecto a si el empresario microbusero “le miente al sistema”, Cantero respondió sin titubeos: “Así ha funcionado siempre. Estoy aburrido de ir a la Dirección del Trabajo, que no hace la pega. El Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo son los que están fallando y no hacen la pega como corresponde”, dijo.

En términos prácticos, el dirigente explicó que el conductor debe salir diariamente a trabajar con la obligación de costear el combustible, generar el dinero suficiente para cubrir la cuota diaria cercana a los 40 mil pesos y recién después obtener un eventual ingreso para él. Es decir, el chofer asume costos operacionales que, según afirma, deberían recaer en el empresario dueño de la máquina.

Todo esto, además, contradice el modelo laboral formal que establece que el conductor debe recibir un sueldo base por una jornada de nueve horas de trabajo. “Eso debería ocurrir con nosotros como con cualquier trabajador en Chile, pero no es así. Yo ya me aburrí de pedir fiscalizaciones a la Seremi del Trabajo, que nunca hizo nada”.

El dirigente también apuntó a otras problemáticas que afectan al rubro y que, según señala, no han sido abordadas adecuadamente por las autoridades, como las condiciones de seguridad y salud de los conductores. No obstante, reconoció que "espero que esta vez, con la Delegación Presidencial y la Seremi de Transporte, que armaron una mesa de trabajo, se pueda fiscalizar todo este tipo de situaciones y otras porque también tenemos problemas de salud y de inseguridad".

Asimismo, cuestionó retrasos en medidas comprometidas por el Ministerio de Transportes, particularmente la implementación de validadores electrónicos. Respecto al ultimátum entregado al Ministerio de Transporte, Óscar Cantero insistió en que "tiene que haber una reacción de parte del ministerio, tal cual como lo hizo con los taxi colectivos, con una compensación para que el conductor pueda trabajar tranquilo”.

Finalmente, explicó que el plazo hasta el 18 de mayo busca abrir un espacio de diálogo con las autoridades antes de concretar una paralización, argumentando que "se dio hasta esa fecha porque así se acordó para que reaccionaran y darles la oportunidad de que se sienten a conversar y vean la solución que nos van a dar. Si le han dado soluciones a todos los demás, menos a este gremio que está abandonado”.

Cabe señalar que Puranoticia.cl se acercó hasta la sesión de Gabinete Regional, en Viña del Mar, para realizar consultas a la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, respecto a las denuncias formuladas por el dirigente del transporte; sin embargo, la autoridad se retiró de la instancia sin responder a nuestras consultas.

PURANOTICIA