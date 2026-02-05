Conductor resultó con lesiones tras volcamiento de microbús en el Camino Internacional en Concón

Un microbús volcó en la ruta 64, en la comuna de Concón, durante la tarde de este jueves.

El incidente que se produjo en el Camino Internacional, a la altura del Fuerte Aguayo, dejó como único lesionado al conductor de la máquina.

El chofer fue atendido por personal de emergencia que llegó al sitio del suceso.

Al lugar del accidente acudieron bomberos de Quilpué con dos unidades, quienes catalogaron el procedimiento como rescate vehicular liviano.

El siniestro vial generó alta congestión vehicular en el Camino Internacional, afectando el tránsito en ambos sentidos.

