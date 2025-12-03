Conductor pierde el control de su vehículo y termina volcando en plena Av. España de Viña

Una persona lesionada fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en Viña del Mar pasadas las 7:00 horas de este miércoles 3 de diciembre.

El siniestro vial tuvo lugar en la avenida España, a la altura de la estación Recreo del Metro Valparaíso, en dirección hacia el centro de la Ciudad Jardín.

Por causas que se tendrán que investigar, el conductor perdió el control de su automóvil, impactó la barrera de contención y terminó volcado en la transitada arteria.

Cabe hacer presente que el vehículo accidentado se encuentra en la pista izquierda, hasta donde han llegado equipos de emergencia para atender el procedimiento.

Desde la unidad Transporte Informa reportaron un "accidente vehicular en avenida España, altura de Estación Recreo, en Viña del Mar".

A ello agregaron que "el vehículo siniestrado se encuentra en la pista izquierda, en dirección a Viña" y llamaron a "transitar con precaución y a velocidad reducida".

PURANOTICIA