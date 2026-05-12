Conductor perdió la vida tras sufrir accidente y desbarrancar en el sector Las Vizcachas en Los Andes

Un conductor perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito y desbarrancar en el sector Las Vizcachas del Camino Internacional, en la comuna de Los Andes.

Por causas que se investigan, el auto se precipitó a un costado de la ruta tras perder el control de la máquina.

El dueño de casa de dicho lugar se percató de la presencia del vehículo cerca de las 08:30 horas, por lo que alertó a Carabineros de la situación.

Funcionarios de la Tercera Comisaría se constituyeron en el lugar, donde constataron que el conductor estaba fallecido, según consigna Los Andes Online.

Además, se solicitó la presencia del voluntarios de Cuerpo de bomberos de San Esteban.

El fiscal de turno dispuso el desarrollo de diligencias policiales por parte de funcionarios de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

(Imagen: @frecuencia7tv)

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