Conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una clínica dental en Limache: no se registraron lesionados

Un conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra el frontis de una clínica dentral, ubicada en el Paseo Las Araucarias de la comuna de Limache.

El accidente, que no dejó personas lesionadas, se registró cerca de las 13:30 horas y afectó a la clínica odontológica y de estética integral "MiVera".

El recinto informó que el impacto provocó "serios daños en nuestras instalaciones".

Complementaron que a raíz "del incidente, y por motivos de seguridad, la clínica

permanecerá cerrada durante el de hoy mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones necesarias".

La clínica agregó que "nuestro equipo se pondrá en contacto con todos los pacientes que tenían cita hoy para reagendar sus horas".

Cabe señalar que hasta el lugar de la emergencia concurrió personal de emergencias y Carabineros de la 3ª Comisaría de Limache.

VIDEO

(Video: Elmarga.cl / Imagen: La Cruz Alerta)

