Conductor fue detenido en Hijuelas por portar permiso de circulación falso durante control en la ruta 5 Norte

Un hombre de 27 años fue detenido por Carabineros en Hijuelas tras ser sorprendido con un permiso de circulación falso durante un control vehicular en ruta 5 Norte.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Tenencia de Carreteras de la policía uniformada, quienes fiscalizaron al conductor de un automóvil.

Al momento de solicitarle su licencia, el individuo confesó no haberla obtenido, por lo que se procedía a cursar la infracción correspondiente.

Sin embargo, la situación se agravó cuando el sujeto presentó el permiso de circulación del vehículo. Tras ser escaneado, el documento no registraba sellos ni firmas válidas, lo que levantó sospechas entre los funcionarios policiales.

Posteriormente, se verificó la información con la Municipalidad, confirmándose que el permiso era falso. Ante esto, Carabineros procedió a su detención por el delito de uso malicioso de instrumento público.

De acuerdo a los antecedentes, el individuo mantiene un registro de 67 detenciones por distintos delitos. Tras su arresto, fue puesto a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

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