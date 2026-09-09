Conductor de microbús resulta con lesiones tras volcar y chocar un poste en el cerro Toro de Valparaíso

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles en el cerro Toro de Valparaíso.

Un microbús volcó y posteriormente chocó con un poste del alumbrado público, en el Camino Cintura con subida Toro.

La máquina quedó sobre la vereda y a centímetros de una vivienda, dejando al conductor con lesiones.

En el lugar del accidente llegó personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

La Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto despachó a las unidades 22 y 123 a la emergencia.

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(Video: @NoticiasValpoEx)

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