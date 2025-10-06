Conductor de micro evitó tragedia en Laguna Verde tras perder el control y casi desbarrancar con decena de pasajeros

Una verdadera tragedia se pudo haber desatado durante la mañana de este lunes 6 en la localidad de Laguna Verde, al sur de la comuna de Valparaíso, donde el conductor de un microbús de la línea 520 perdió el control de la máquina y casi desbarranca con más de una decena de pasajeros que viajaba rumbo al plan de la ciudad.

El hecho se registró en la ruta F-986, a la altura del kilómetro 4,1, en el sector del Mirador Laguna Verde, lugar hasta donde llegaron equipos de emergencia encabezados por el Cuerpo de Bomberos y personal del SAMU de la Ciudad Puerto, quienes constataron que producto de este hecho 13 pasajeros resultaron policontusos.

Los mismos equipos de emergencia destacaron que las maniobras efectuadas por el conductor de la máquina de la locomoción colectiva permitieron evitar una tragedia que hubiera significado haber desbarrancado en este lugar de la comuna.

Según consigna Alerta Noticias Valparaíso, tres personas presentan lesiones de mayor consideración, entre ellas dos mujeres, las cuales fueron atendidas por personal del SAMU. Asimismo, Puranoticia.cl pudo constatar que una de ellas presenta un embarazo, la cual acusó algunos dolores abdominales producto del shock vivido en el lugar.

PURANOTICIA