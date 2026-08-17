Conductor de micro fue detenido por manejar bajo los efectos de la cocaína en Quilpué

Un operativo de fiscalización desarrollado entre Seguridad Pública de Quilpué, Senda y Carabineros, permitió detectar a dos conductores que circulaban bajo los efectos de sustancias, entre ellos el chofer de un microbús que dio positivo a cocaína.

Durante el despliegue, los equipos fiscalizaron a 33 conductores, realizando controles para detectar eventuales casos de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Uno de los casos correspondió precisamente al conductor de un microbús, quien arrojó resultado positivo a cocaína, por lo que fue detenido en el marco del procedimiento.

Asimismo, se detectó a un conductor de un vehículo particular que obtuvo un resultado positivo a THC, componente asociado al consumo de marihuana.

Cabe hacer presente que el operativo interinstitucional también contempló 45 controles de identidad y 66 pruebas respiratorias, además de la detección de otras infracciones a la normativa de tránsito, cursándose un total de cuatro infracciones.

Desde los organismos participantes destacaron que este tipo de fiscalizaciones buscan reforzar las labores preventivas y contribuir a disminuir accidentes de tránsito, mediante una presencia activa y permanente en las principales rutas de la comuna.

La coordinación entre instituciones apunta a detectar oportunamente conductas que puedan representar un riesgo para quienes se desplazan por las calles, especialmente en aquellos casos donde la conducción se realiza bajo los efectos de sustancias que pueden afectar las capacidades para manejar de forma segura.

PURANOTICIA