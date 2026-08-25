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Conductor de bus interurbano utilizó un elemento contundente para atacar a otra máquina en pleno centro de Viña del Mar

Conductor de bus interurbano utilizó un elemento contundente para atacar a otra máquina en pleno centro de Viña del Mar

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Según denunciaron testigos, este violento hecho a un costado de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores se habría desencadenado por una disputa por pasajeros.

Conductor de bus interurbano utilizó un elemento contundente para atacar a otra máquina en pleno centro de Viña del Mar
Martes 25 de agosto de 2026 22:17
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Un conductor de un bus interurbano golpeó con un objeto contundente a otra máquina en pleno centro de Viña del Mar.

Este hecho se produjo la tarde de este martes en la calle Eduardo Grove, a un costado de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

En un registro audiovisual se puede apreciar cómo el chofer de la empresa La Porteña rompe los vidrios de otro bus (Tu Barrio) con un fierro, mientras usuarios subían a la máquina.

Según denunciaron testigos, este violento hecho se habría desencadenado por una disputa por pasajeros.

Además, se reporta que una pasajera del bus afectado sufrió lesiones producto del quiebre de vidrios.

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