Condiciones climáticas dan un respiro y autorizan reapertura del paso Los Libertadores

La Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile informó la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso fronterizo Los Libertadores) tras la una reunión sostenida por el Comité de Coordinación Chilena y Argentina, de acuerdo a los informes técnicos favorables de transitabilidad y condiciones climáticas.

En un comunicado se indicó que “a contar de las 10:00 horas de Chile y Argentina, se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos por este corredor internacional”.

La nota oficial agrega que "de no presentarse inconvenientes climáticos que dificulten la transitabilidad segura de la ruta, el túnel internacional cerrará a las 21:00 horas. Las Barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina cerrarán a las 19:00 horas”.

Finalmente, se detalló que “se actualizará mediante este único medio oficial la situación del Sistema Integrado Cristo Redentor, relacionada a la transitabilidad para el día de mañana jueves 10 de septiembre, de acuerdo a los seguimientos de las condiciones climáticas y de transitabilidad de la ruta, en un reporte a las 21:00 horas del día de hoy" (miércoles 9 de septiembre).

Cabe señalar que las autoridades binacionales mantenían el cruce cerrado desde el martes 8 de septiembre.

(Imagen referencial: TransporteInforma Región de Valparaíso)

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