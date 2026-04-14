Condenan acto de vandalismo contra la imagen de la Virgen Negra en Viña del Mar: acusan a pastor evangélico

Un hombre fue captado portando un objeto metálico sobre la base de la gruta de la Virgen Stella Maris, conocida como la "Virgen Negra" en la en Avenida Borgoño de Viña del Mar.

Según consignó La Estrella de Valparaíso, se trataría del pastor evangélico de Forestal Alto, Danilo Vidal, quien habría sido el protagonista de este hecho considerado como vandálico.

Ante este hecho, el pastor Miguel Lineros, de la Iglesia Bautista, Samuel Morrison, de la Iglesia Anglicana y el presbítero Cristian Moya, delegado episcopal para el Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Valparaíso, manifestaron su rechazo a este tipo de acciones.

"Rechazamos y repudiamos este acto de violencia y falta de respeto que socavan la dignidad de la imagen de la Virgen en la que cientos de personas que transitan por allí encuentran consuelo, esperanza y un encuentro con Dios. Hacemos un llamado a respetar los signos religiosos de cada Comunidad Espiritual y Tradición de fe. Como cristianos, estamos llamados a convivir en armonía y respeto, buscando el bien común y llevando un mensaje de esperanza a nuestro entorno”, indicaron.

Por su parte, desde el municipio de Viña del Mar también rechazaron lo ocurrido y anunciaron que pondrán a disposición todos los antecedentes, incluyendo registros de cámaras de seguridad, para perseguir y sancionar este hecho, además de reforzar las medidas de seguridad en el sector.

(Imagen: Soy Chile)

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