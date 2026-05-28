Condenan a sujeto de Cabildo por abusos sexuales contra menor de su círculo familiar

Ante la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Ligua, se desarrolló el juicio en contra de un hombre de 49 años con domicilio en Cabildo, por hechos de connotación sexual cometidos en contra de una víctima de su circulo cercano y familiar en mayo del año 2021.

La investigación se inició luego que la víctima, menor de 14 años al momento de los hechos, logra con el paso del tiempo develar lo ocurrido en su establecimiento educacional, originando con ello la denuncia y posterior investigación.

Según expuso en juicio el fiscal de la Ligua, Sergio Moya, la víctima luchó porque los hechos fueran conocidos, sin propósito de obtener ninguna ganancia ni segunda intención, lo que fue acogido por el Tribunal.

“El testimonio de la víctima fue valorado como una fuente de información fiable y suficiente para acreditar los sucesos de la imputación que nos ocupa en los términos que fueron asentados, ya que no se aprecia en ella ningún interés por informar falsa o acomodaticiamente al tribunal”, señala la sentencia.

La Fiscalía presentó prueba testimonial y documental para acreditar dos hechos de connotación sexual expuestos en la acusación, logrando que el Tribunal, más allá de toda duda razonable, condenara al acusado.

“Que los hechos consignados en el fundamento anterior se encuentran acreditados con los dichos de la víctima, de los testigos y de la documental incorporados por el Ministerio Público, lo que permitió adquirir el convencimiento en estas sentenciadoras, más allá de toda duda razonable, de la ocurrencia de los hechos en los términos señalados en el acápite anterior, estableciéndose de manera precisa y circunstanciada los actos de significación sexual desplegados por el acusado, constitutivos de dos delitos de abuso sexual de menor de 14 años, previsto y sancionado en los artículos 366 bis en relación al artículo 366 ter del Código Penal, cada uno en grado consumado”, expone la resolución.

El acusado fue condenado a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena como autor de dos delitos de abuso sexual.

Además, se le condenó a la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos en que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, junto con la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

PURANOTICIA