Condenan a sujeto como autor del doble homicidio que conmocionó al barrio viñamarino de Santa Inés el año pasado

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio en contra de Christopher Jesús Salazar Bordones, como autor de dos delitos consumados de homicidio en perjuicio de Eliseo Salazar García y Claudio Morán Barceló.

Cabe hacer presente que estos ilícitos fueron perpetrados el 24 de octubre del año pasado en la subida Los Lirios del sector viñamarino de Santa Inés.

En resolución unánime, el tribunal dio por acreditados tanto la existencia del delito como la participación culpable de ambos acusados en los hechos de esta causa.

Asimismo, el tribunal decretó condenar también a ambos imputados como autores del delito de porte de arma de fuego prohibida y a Ralphy Japhers Salazar Bordones, en calidad de cómplice del delito de homicidio perpetrado en perjuicio de Eliseo Salazar García.

La sala decretó la absolución de ambos acusados de los cargos fiscales que les atribuían responsabilidad en los delitos de porte de arma de fuego convencional, receptación de vehículo motorizado, receptación de placas patentes, y también absolvió a Ralphy Salazar Bordones del delito de conducción de vehículo con placa patente y chasís adulterado.

El tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 21:00 horas del 24 de octubre del año pasado, “los acusados Christopher Jesús Salazar Bordones y Ralphy Japhers Salazar Bordones llegaron hasta la subida Los Lirios, sector Santa Inés de la comuna de Viña del Mar, a bordo del automóvil marca MG, modelo 3, color blanco, (...) reuniéndose con Claudio Antonio Daniel Morán Barceló y Eliseo Alfonso Salazar García, abordando todos el automóvil para posteriormente al interior del mismo, el acusado Christopher Salazar Bordones utilizando un arma de fuego que portaba y con intención homicida les disparó a Morán Barceló y Salazar García en la cabeza, ocasionándoles heridas por proyectil balístico, lesiones que les provocaron la muerte por traumatismo craneoencefálico”.

“Momentos después, el acusado Ralphy Salazar Bordones bajó del móvil a la víctima Salazar García, a quien abandonó en la vía pública. Los acusados mantenían en el vehículo en el que se desplazaban, cinco bolsas plásticas contenedoras de droga, y una pistola sin número de serie, apta para el disparo, no contando con autorización para el porte y/o tenencia de armas de fuego”, agrega el veredicto.

La resolución añade que “el vehículo marca MG en el que se transportaban los acusados se determinó que le correspondía la patente (...) y mantenía encargo vigente por el delito de robo con violencia, según denuncia realizada el 25 de septiembre del año 2024, y las placas patentes (...) –distinta a la anterior– mantenían encargo vigente por robo según denuncia realizada el 26 de septiembre del mismo año”.

La audiencia de comunicación de la sentencia, la que será redactada por el magistrado Manuel Muñoz, quedó programada para las 13:00 horas del lunes 27 de octubre.

