Condenan a presidio perpetuo a venezolano que mató a adulta mayor que le dio alojamiento a su familia en San Antonio

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio condenó este lunes 20 de abril al venezolano J.D.B.M. a la pena de presidio perpetuo, como autor del delito consumado de robo con homicidio en perjuicio de una comerciante adulta mayor, ilícito perpetrado el 17 de febrero de 2024, en el sector de Puente Arévalo.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Edgardo Castro (presidente), Catalina Lagos y Rosa Caballero (redactora)– dio por acreditado los hechos acontecidos durante horas de la madrugada, cuando la víctima, de 68 años, se encontraba al interior de su domicilio ubicado en calle Centenario de San Antonio, junto a los acusados J.D.B.M. y W.M.F.Z.

La adulta mayor les prestó cobijo y alojamiento, ya que estaban en situación de calle, manteniendo a su cargo una lactante. En estas circunstancias, el fallo establece que el sujeto, "con el propósito de sustraer especies, puso una bolsa de basura en la cabeza de la ofendida, para luego inmovilizarla amarrándola con sábanas desde los pies al cuello, sujetando las mismas sábanas a la bolsa que mantenía en la cabeza, acción que causó su muerte por asfixia mecánica por sofocación".

Luego, su pareja, en conocimiento de la situación cometida por el hombre minutos antes, "prestó colaboración al coacusado en el registro de la propiedad, sustrayendo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueña dinero en efectivo que se encontraba en el local comercial de la ofendida en el primer piso y otras especies de ésta, entre ellas un bolso color amarillo, un reloj y una cadena dorada”.

“Posteriormente, a eso de las 04:40 horas, los acusados junto a la menor de edad, huyen del domicilio con las especies sustraídas, tomando distintos buses hasta llegar a la ciudad de Arica, desde donde salen del país por un paso no habilitado hasta la ciudad de Tacna en Perú, en donde finalmente son detenidos”, añadió la resolución.

Asimismo, el tribunal condenó a W.M.F.Z. a la pena de 10 años y un día como cómplice del delito. La sala aplicó a ambos condenados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos. Además, al sentenciado J.D.B.M. se le condenó también a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el plazo de cinco años.

Una vez ejecutoriado el fallo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio ordenó la toma de muestras biológicas de ambos sentenciados para determinar su huella genética y su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

PURANOTICIA