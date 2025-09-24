Presidio perpetuo para sujeto que violó por una década a tres víctimas en El Quisco y Cartagena

El Tribunal Oral Penal de San Antonio sentenció a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años de cárcel) a un hombre de nacionalidad chilena, de 41 años, acusado de violar a tres víctimas entre los años 2010 y 2020 en las comunas de Cartagena y El Quisco.

Durante el juicio, el fiscal Santiago Polanco expuso que los ataques sexuales fueron cometidos por el condenado en contra de las hijas de su cónyuge a la fecha de los hechos y en contra de su cuñada.

“Aprovechándose de esa figura paterna procede a vulnerar en forma sistemática la esfera de la sexualidad de las víctimas, lo que significa una vía de abuso, sufrimiento y patología que afectaron tanto física, psicológica como socialmente a estas víctimas en forma permanente”, señaló el fiscal Polanco.

El Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, como también gran cantidad de fotografías, antecedentes que permitieron al tribunal dar por acreditados los hechos materia de la acusación, relevando la declaración de las propias víctimas durante todo el proceso penal.

“En este juicio, como en tantos otros sobre hechos similares, se le dará pleno valor probatorio al testimonio de las afectadas, el que se valorará y analizará a la luz de los antecedentes acompañados en juicio”, señala la sentencia.

