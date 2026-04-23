Condenan a peligrosa facción del Tren de Aragua que operaba en Quillota: cometieron homicidios y robos fuertemente armados

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Quillota dictó sentencia condenatoria en contra de cuatro integrantes de una peligrosa y violenta facción del Tren de Aragua, denominada «Los hijos de Dios», luego de acreditarse su participación en una serie de delitos graves ocurridos entre los años 2023 y comienzos de 2024.

Según informó el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Valparaíso, José Uribe, los delincuentes recibieron penas que en conjunto superan los 116 años de presidio efectivo. Las condenas consideran delitos de homicidio simple y calificado, robos y porte ilegal de armas de fuego y de municiones.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio, los hechos se registraron "en el contexto de intento de dominio territorial que realizaba la banda extranjera «Los hijos de Dios» en dicha comuna", según explicó Uribe durante la audiencia en el TOP.

Entre las sanciones impuestas destacan dos penas de presidio perpetuo, lo que da cuenta de la gravedad de los delitos acreditados durante el proceso judicial.

Tras conocerse el veredicto, el persecutor valoró el resultado del juicio, señalando que “el Ministerio Público está plenamente conforme por la sanción impuesta por el Tribunal Oral en Lo Penal para hechos tan graves”.

Los condenados, todos mayores de edad, fueron identificados como Sergio Galvis Moreno, Jonathan Badillo Cravajal, Leonardo Guevara Díaz y Sergio Balladares Barrera. Del grupo, dos son de nacionalidad venezolana, uno colombiano y uno chileno.

Vale hacer presente que la sentencia se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público por perseguir estructuras del crimen organizado que operan en la región de Valparaíso, particularmente aquellas vinculadas a organizaciones internacionales.

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