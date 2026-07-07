Condenan a peligrosa banda que asaltaba a repartidores y locales comerciales en La Calera

Una investigación del Sistema del Análisis Criminal permitió condenar a tres integrantes de una asociación criminal que se dedicaba a cometer delitos de robo con intimidación a los choferes y peonetas de camiones repartidores de mercadería, como a locales comerciales de la comuna de La Calera, hechos cometidos entre los meses de septiembre y diciembre del año 2024.

La investigación dirigida por la Fiscalía, con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, incluyó distintas técnicas investigativas como interceptaciones telefónicas, análisis de tráfico de antenas y georreferenciación de teléfonos celulares. Además de vigilancias, seguimientos y monitoreo de los imputados, que permitieron contar con las respectivas ordenes de entradas y registros durante la etapa investigativa que permitieron la detención de los imputados, como la incautación de drogas, plantas de cannabis, municiones y un arma de fácil adaptación.

Prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba que se llevaron a juicio por asociación criminal y otros delitos a un mayor de edad, un menor de edad y un tercer imputado que era menor a la época de los diversos delitos acusados. Por ello la Fiscal SAC Valparaíso, Lidia Aspee, relevó la condena alcanzada, donde se pudo aplicar la nueva ley RPA.

“Tratándose del adolescente M.M.R.C. se condenó a 4 años de internación en régimen cerrado por su participación en cinco delitos de robo con intimidación y además un delito de asociación criminal. Al imputado Joaquín Ignacio Bravo González se le condenó a 7 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su participación en un delito de tráfico ilícito de drogas del artículo tercero de la Ley 20.000. Además, fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio como autor de porte y tenencia ilegal de municiones. Fue condenado además como autor de cinco delitos de robo con intimidación y además al delito de asociación criminal".

"Sin embargo, por una ficción legal de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, todos los delitos que este imputado cometió como menor de edad quedaron absorbidos por los delitos cometidos con mayoría de edad, en este caso el tráfico ilícito de drogas y el porte y tenencia ilegal de municiones”, complementó.

Respecto a Bastián Ignacio Saavedra Salazar, el único adulto al momento de los hechos investigados, fue condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor de tres delitos de robo con intimidación y además a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de asociación criminal.

La fiscal comentó que "la sentencia para nosotros resulta relevante porque se obtuvo una condena por asociación criminal, un delito relativamente nuevo en nuestro ordenamiento jurídico penal y, por lo mismo, los tribunales suelen ser bastante exigentes en su acreditación. La prueba fue fundamentalmente indiciaria, como ocurre en las investigaciones de esta naturaleza, y es interesante apreciar cómo los tribunales están valorando positivamente estas probanzas versus la prueba directa".

Por último, sostuvo que "estamos satisfechos con las condenas que se obtuvieron considerando que se hizo aplicación de la nueva normativa de responsabilidad penal adolescente y, en ese sentido, se lograron sanciones altas dentro de los límites que establece la normativa. Agradecemos el trabajo de la Policía de Investigaciones de La Calera, sin el cual este resultado no se habría conseguido” .

PURANOTICIA