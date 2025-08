Condenan a pastor evangélico por abuso sexual contra sus hijas y una sobrina en Quilpué: también violó a su cónyuge

A presidio perpetuo calificado fue condenado Ricardo Lobos Arancibia, quien se desempeñaba como pastor de la Iglesia Evangélica en Quilpué, por abusos sexuales y violaciones a dos de sus hijas y a su sobrina, menores de edad; y a su cónyuge, adulta.

El religioso fue condenado en específico por tres abusos sexuales a menor de 14 años en grado de reiterado; un abuso sexual agravado a menor de 14 años; una violación reiterada a menor de 14 años; y una violación a mayor de 14 años.

El juicio, que se desarrolló desde el 29 de julio hasta este 1 de agosto, tuvo un veredicto unánime de parte del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, por delitos que comenzaron el año 2012 y que se extendieron hasta septiembre del 2024, justamente momentos antes de efectuarse las denuncias respectivas.

El caso tuvo una tramitación rápida e incluyó una orden de detención desde el tribunal de Quilpué, el cual mantuvo a Lobos en prisión preventiva desde diciembre de 2024.

"Lo que hice, tomando como base las agravantes admitidas, la de parentezco en este caso en tres de las víctimas, fue desglosar uno a uno respecto de cada una de las víctimas, por el mal causado, las penas de cada uno de los delitos, que son de penas crimen y muy graves; y el ejercicio final fue pedir la unificación a una pena de presidio perpetuo calificado", explicó el fiscal de Quilpué, Walter Wenzel.

Esto, en sencillo, significa que al menos serán 40 años de privación de libertad del pastor, es decir, recién a los 40 años podrán optar a obtener una libertad.

El persecutor precisó, de igual forma, que "el acusado mantuvo una actitud desde el inicio de la investigación. Siempre guardó silencio. En la investigación no declaró, las defensas no pidieron declaración del imputado, en el juicio oral mantuvo el silencio, no prestó declaración y sólo manifestó en las palabras finales del juicio, este jueves, de que era inocente de los cargos que se le estaban imputado. Pero no fue una declaración, sino que fue una negación de los mismos".

Cabe hacer presente que la sentencia se fijó para el 11 de agosto, fecha en que se conocerá finalmente la sentencia en contra de Ricardo Lobos Arancibia.

