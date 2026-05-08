Condenan a mujer por reiterados intentos de sustracción de menores y secuestro en San Antonio y Cartagena

El Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio dictó veredicto condenatorio contra la mujer identificada con las iniciales M.S.O.R., declarándola culpable de cinco delitos cometidos entre el pasado 8 y el 10 de enero de 2024 en las comunas de San Antonio y Cartagena. La imputada fue procesada por tres delitos de sustracción de menores, un secuestro y robo por sorpresa, todos en grado de tentados.

La investigación, liderada por el fiscal Osvaldo Ossandón, permitió acreditar la participación de la mujer en una serie de hechos delictivos que afectaron principalmente a niños y jóvenes de la zona.

Respecto al inicio de las diligencias, el fiscal detalló que: "En enero de 2024 en el sector de las tomas de San Antonio se generaron tres hechos que mantuvieron en alerta a la población".

Según los antecedentes, la mujer conducía un vehículo desde el cual un acompañante intentó captar a dos menores en un primer operativo, llegando incluso a "arrastrar para subirlo al automóvil" a uno de ellos. Al no concretar el rapto, sustrajeron un teléfono celular. Al día siguiente, bajo la misma modalidad, intentaron secuestrar a una joven, a quien terminaron robándole su cartera tras la resistencia de la víctima.

El último de los hechos ocurrió cuando la propia imputada descendió del vehículo para intentar sustraer un coche donde se encontraba un bebé. La acción fue frustrada por los gritos de la madre y la rápida intervención de los vecinos de la toma La Virgen, quienes retuvieron a la acusada hasta la llegada de Carabineros.

Tras la detención, la indignación de los testigos escaló al punto que "las familias de la toma quemaron el vehículo en que se desplazaba la acusada".

Tras analizar las pruebas, el tribunal determinó la culpabilidad de M.S.O.R. por la totalidad de los cargos presentados por el Ministerio Público.

"Finalmente, la mujer fue llevada a juicio y declarada culpable por sustracción de menores en grado tentado, secuestro y robo".

La lectura de la sentencia, donde se detallará la pena que deberá cumplir la condenada, se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo a las 09:00 horas en el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA