Condenan a más de ocho años de cárcel a segundo implicado en millonario asalto en el terminal de buses de Valparaíso

Un violento y planificado atraco que conmocionó al Terminal de Buses de Valparaíso comenzó a cerrar su capítulo judicial. El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a Oscar Leonardo Zelaya Acuña (38), segundo imputado clave en el millonario robo con intimidación perpetrado contra la sucursal de Western Union en mayo de 2025.

El condenado recibió una pena de 7 años de presidio por el delito de robo con intimidación y 541 días por receptación de especies, sumando más de ocho años de cárcel, sanción que deberá cumplir de manera íntegra y efectiva en un recinto penitenciario.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el asalto fue cuidadosamente planificado. La banda ingresó a la casa de cambio utilizando una llave falsa, lo que les permitió acceder sin levantar sospechas. Una vez en el interior, intimidaron y amenazaron de muerte con armas de fuego a los trabajadores, logrando sustraer un botín cercano a $7 millones de pesos y mil dólares en efectivo antes de darse a la fuga.

La condena de este segundo involucrado es resultado de una extensa investigación encabezada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Las diligencias incluyeron rastreo de patentes, geolocalización mediante antenas telefónicas y el análisis de registros de cámaras de seguridad, antecedentes que permitieron reconstruir la dinámica del delito e identificar a sus participantes.

En una etapa anterior de la causa, el conductor que trasladó a los delincuentes el día del atraco fue detenido y condenado mediante un procedimiento abreviado, luego de colaborar con la investigación entregando antecedentes relevantes.

Respecto al modus operandi de la banda y al trabajo investigativo, el Fiscal Jefe del SAC Valparaíso, José Uribe, señaló:

"Un grupo de sujetos, usando una llave falsa, entran a esta casa de cambio donde intimidan a los dependientes con armas de fuego, logrando sustentar la suma aproximadamente de 7 millones de pesos, (…) Esta investigación que la realizó de forma muy exitosa la Brigada Contra el Robo (BIRO) de la región de Valparaíso, permitió establecer la participación de los sujetos y la identidad de estos".

Por su parte, el comisario Andrés Muñoz, jefe subrogante de la BIRO Valparaíso, destacó el trabajo científico desarrollado durante la investigación:

"A través del análisis de evidencia científica, revisión de registros audiovisuales, diversas diligencias investigativas, técnica de análisis criminal, logró identificar la participación de los imputados, obtener los medios de prueba necesarios para su detención y posteriormente acreditar su responsabilidad ante los tribunales".

TERCER INTEGRANTE

Pese a la sentencia obtenida en el juicio oral, la investigación aún no concluye por completo. La Fiscalía SAC y la PDI confirmaron que existe un tercer integrante de la banda que ya fue plenamente identificado y mantiene una orden de detención vigente.

Actualmente, el sujeto es intensamente buscado por las policías para que enfrente a la justicia por su presunta participación en el millonario asalto registrado en el Terminal de Buses de Valparaíso.

PURANOTICIA