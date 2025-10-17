Condenan a más de 10 años de cárcel a mujer que usaba su domicilio en San Antonio como acopio de armas y drogas

Ante la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, se llevó a cabo el juicio en contra Nelly Neira Uribe, de 56 años, acusada por el Ministerio Público por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y tenencia de municiones.

Según expuso en juicio el fiscal Ricardo Méndez, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024 durante un operativo desarrollado por personal del OS7 de Carabineros, como parte de una investigación liderada por el Ministerio Público.

“La acusada es blanco de una investigación previa, teniendo conocimiento de que su domicilio era usado para acopio de armas y droga, ingresando a su domicilio en virtud de una orden de entrada y registro, encontrando lo señalado en la acusación en poder de ella”, expuso en sus alegatos el persecutor.

Se llevó a juicio prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba que buscaban acreditar los hechos materia de la acusación, donde se relevó la droga, armas y municiones incautadas.

“Un balde con 6 bolsas de nylon con 298,7 gramos de marihuana, 8 bolsas con 765,8 gramos de clorhidrato de cocaína y un paquete envuelto en cinta adhesiva con 721,4 gramos de pasta base de cocaína. Además, en una mochila negra 1 pistola calibre 9 mm marca ASTRA con N° de serie borrado con 7 municiones 9 mm. sin percutir en su cargador, y una pistola CZ Modelo 83, con 13 municiones 9 mm. sin percutir en su cargador la cual mantenía encargo por robo de fecha 17 de febrero de 2016. Además de 61 cartuchos de calibre 12, 236 cartuchos calibre 9 mm, 104 cartuchos calibre .380 y un cartucho calibre .32, todo ello sin percutir y sin autorización pertinente”, dijo el fiscal.

Ponderando la prueba de cargo, calificada como numerosa y contundente por el tribunal, permitió que más allá de toda duda razonable, se condenara a la acusada por los hechos ventilados en el desarrollo del juicio.

“Por su lado, la prueba pericial unida a la documental y fotografías, se valoran como suficientemente claras, precisas, justificadas y relacionadas entre sí, ya que dan fe de la cantidad y naturaleza de la droga incautada, así como de la debida cadena de custodia de aquélla, pudiendo concluirse que se trató de la misma que fue encontrada en poder de la acusada el día de los hechos, cuyos valores, indicadores de seguimiento (N.U.E.) y pesos, son concordantes y complementarios, dando verosimilitud a las conclusiones arrojadas en ellos. Lo mismo con relación a los armamentos y municiones halladas en poder de la acusada. En consecuencia, la prueba de cargo aportó elementos serios, múltiples, concordantes y suficientes para acreditar, más allá de toda duda razonable, cada una de las proposiciones fácticas que se tuvieron por establecidas”, señala la sentencia.

La acusada fue condenada a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de multa por tráfico de sustancias estupefacientes; 4 años de presidio menor en su grado máximo como autora de tenencia ilegal de arma de fuego; y a sufrir la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, por tenencia ilegal de municiones, que deberá cumplir de manera efectiva, además de accesorias legales.

