Condenan a los autores del doble homicidio de barristas que celebraban título del 2022 de Colo-Colo en el plan de Valparaíso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso dictó veredicto condenatorio en contra de Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, como autores de dos delitos consumados de homicidio calificado y uno de lesiones graves en contra de barristas de Colo-Colo, ilícitos perpetrados el 23 de octubre de 2022, en el plan de la Ciudad Puerto.

En resolución unánime, el tribunal pudo dar por establecido, tanto la ocurrencia de los delitos como la participación de los acusados en los hechos de esta causa.

En el veredicto, el TOP de Valparaíso acogió la demanda civil planteada en contra de los acusados y les condenó al pago de una indemnización de perjuicios, la cual será especificada durante la sentencia definitiva.

El tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 19:20 horas del 23 de octubre de 2022, en la Av. Pedro Montt, entre Las Heras y Carrera, “en circunstancias conexas a un espectáculo de fútbol profesional, en el contexto y con motivo y causa de celebraciones realizadas en esta ciudad, después de que Colo-Colo ganara el campeonato nacional de fútbol, los acusados Ramírez, Campaña y Astudillo, agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobreseguro, a las víctimas Carlos Bernal Riveros y Patricio Moya Bernal".

En ese sentido, se detalló en la resolución del tribunal porteño que las víctimas fueron apuñaladas, una en la espalda y otra en la parte posterior de la cabeza, "el que sufrió lesiones de carácter grave que tardaron en sanar más de 30 días, con igual tiempo de incapacidad, mientras que el primero fue también apuñalado por la espalda y en otras partes de su cuerpo, lo que le causó la muerte producto de un shock hemorrágico agudo, hemotórax y hemoperitoneo, heridas pulmonares y hepáticas”.

“Un poco más tarde, aproximadamente a las 20:10 horas del mismo día, sobre el escenario de la plaza Salvador Allende, ubicada al costado del Parque Italia y, en las mismas circunstancias, contexto, motivo y causa expresados en el párrafo anterior, los acusados Ramírez, Campaña y Astudillo agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobreseguro, a la víctima Esteban Alejandro Duarte Arancibia, en múltiples ocasiones en la espalda, cuello y otras partes del cuerpo, provocándole heridas que le causaron la muerte, producto de un shock hipovolémico”, agrega el acta de deliberación emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

La audiencia de comunicación de sentencia, que será redactada por el magistrado Sergio Pizarro, quedó fijada para las 11:00 horas del martes 23 de diciembre próximo, en dependencias del TOP de Valparaíso.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA