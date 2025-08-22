Condenan a ecuatoriano que violó a compañera de trabajo durante las Fiestas Patrias del año pasado en San Antonio 

Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio condenó a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de 30 años, por el delito de violación de mayor de 14 años; esto, tras una investigación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales San Antonio de la Policía de Investigaciones.

Según los antecedentes del caso, el imputado agredió sexualmente a la víctima, una compañera de trabajo de 21 años, tras asistir con ella a una celebración de Fiestas Patrias durante el año pasado en esta comuna ubicada al sur de la región de Valparaíso.

Los oficiales de la brigada especializada, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron diversas diligencias investigativas de análisis criminal e inteligencia policial, tales como peritajes, entrevistas, inspección del sitio del suceso, permitiendo recabar los medios de prueba para acreditar la veracidad de los hechos denunciados.

