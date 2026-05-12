Condenan a 5 años y un día de cárcel a sujeto por violación de mujer trans en La Calera

Ante el Juzgado de Garantía de La Calera se desarrolló el juicio abreviado en contra de I.A.T.M., de 25 años, acusado como autor de un delito de violación ocurrido la madrugada del 9 de agosto del año 2022 en contra de una víctima, mujer trans.

La investigación inició tras la denuncia de la propia víctima a Carabineros y las primeras diligencias encargadas por el fiscal de turno del Ministerio Público.

El fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián de la Fuente, lideró la indagatoria, realizando una serie de diligencias con perspectiva de género, que permitieron con el paso de los meses formalizar y finalmente acusar al imputado.

“La víctima se encontraba acostada en su domicilio en la población Pablo Neruda de La Calera, ingresando al domicilio el acusado, quien portaba un cuchillo tipo carnicero, el cual utilizó para intimidar a la víctima y acceder a la víctima, propinándole golpes a fin de que esta no gritara”, se indicó en la acusación.

La acusación fiscal incluyó prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, que permitieron tras lo expuesto en audiencia y luego de aceptar el imputado la responsabilidad en los hechos contenidos en la misma, que el Magistrado Alejandro Lobos, entregara veredicto condenatorio en contra del acusado.

“Se logró una condena asociada a una pena cinco años y un día, de presidio mayor a su grado mínimo y las respectivas accesorias. Destacamos en definitiva esta condena principalmente bajo dos puntos, el primero de ellos que dice relación a que la investigación se desarrolló bajo una perspectiva de género, atendida aquí la finalidad de la comisión del hecho, dice relación propiamente tal con la identidad de género de la misma víctima", manifestó el fiscal Márquez.

Asimismo, planteó que "concluimos en definitiva un proceso lamentable por este grave hecho ocurrió en la comuna La Calera, que no pudo presenciar la víctima por cuanto ella falleció en el año 2023, pero a pesar de ello es destacable en el sentido de poder lograr en alguna medida justicia por lo que sufrió en este caso la víctima. Bajo ese entendido resaltamos definitiva la condena que se logró, una condena que es en carácter efectivo atendido el tenor y la cantidad de años que fue condenado el imputado”.

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