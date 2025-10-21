Condenan a 15 años de cárcel a hombre de 60 años que cometió delitos de connotación sexual contra menor de edad en Zapallar

Ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota se llevó a cabo el juicio en contra de un hombre de 60 años, acusado por la Fiscalía de La Ligua como autor de delitos de connotación sexual en contra de una víctima menor de 14 años, cometidos en la comuna de Zapallar.

“La denuncia se hizo el año pasado en el mes de mayo y afectó a una niña de 9 años que visitaba el domicilio de su abuela en la comuna de Zapallar y los hechos habrían ocurrido durante el año 2022 y 2023. Actuamos con bastante rapidez, en coordinación con la Policía de Investigaciones y se logró llevar este caso al hasta juicio oral”, explicó el fiscal a cargo de la indagatoria y el juicio, José Ramírez.

Según expuso en sus alegatos, el caso es de gravedad, ya que la víctima se encontraba en un lugar que se suponía protegido y que fue vulnerado por el acusado, lo que se pudo demostrar con la prueba presentada durante el desarrollo del juicio.

“La prueba de cargo se fundamentó principalmente en la entrevista videograbada que se le hizo a la víctima y la declaración de los profesores y los psicólogos que atendieron a la niña en primera instancia. La relación que había era un conocimiento que tenían con esta persona, porque él tenía mucha confianza con la abuela de la víctima, toda vez que la víctima iba a ese domicilio los fines de semana y en las vacaciones. Este señor trabajaba en esta casa realizando labores de jardinería y de mantenimiento”, explicó el persecutor.

La sala condenó al acusado a la pena única de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autor de los delito consumados y reiterados de abuso sexual de una persona menor de 14 años, ilícito previsto y sancionado en el artículo 366 bis en relación al 366 ter, ambos del Código Penal, y como autor de un delito consumado de violación de una persona menor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 362 del mismo cuerpo legal, además de penas accesorias. Además, el Tribunal no estableció posibilidad de una pena sustitutiva y deberá cumplir la pena de manera efectiva.

“Es probable que la defensa interponga porque están dentro del plazo para interponer recursos, pero de todas formas es una condena muy importante porque es una condena alta, como ya he dicho y actuamos de manera bastante rápida y coordinada con la Policía de Investigaciones para lograr establecer los hechos y recopilar todos los elementos de convicción”, recalcó el fiscal Ramírez tras conocer la sentencia.

PURANOTICIA