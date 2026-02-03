Condenan a 15 años de cárcel a autor de robo con intimidación contra conductor de App en San Felipe el 2024

Tras una exhaustiva investigación, el Ministerio Público logró llevar a juicio a Kevin Bruce Ascui Muñoz, de 25 años, acusado como autor de un delito de robo con intimidación calificado, perpetrado durante la madrugada del 27 de enero de 2024, en la comuna de San Felipe.

La Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, presidida por el magistrado Rodrigo Cortés Gutiérrez e integrada por las juezas Alejandra Araya Fuentes y Paola Hidalgo Benavente, condenó al acusado a sufrir la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena, por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor del delito consumado de robo con intimidación calificado, previsto y sancionado en el artículo 433 N°3 en relación al artículo 436 inciso 2°, ambas normas del Código Penal.

El fiscal SACFI San Felipe, Benjamín Santibáñez, explicó durante el juicio que "alrededor de las 02:20 horas, la víctima se encontraba trabajando como conductor de un vehículo de la aplicación Uber, momento en que recibió una solicitud de viaje y abordaron como pasajeros el acusado junto a otros dos sujetos no individualizados. Durante el trayecto, uno de ellos solicitó que se detuviera y, al hacerlo, otro sujeto que iba en el asiento trasero lo tomó por el cuello e inmovilizó, mientras el copiloto extrajo un arma de fuego y lo intimidó. En contra de su voluntad, le sustrajeron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo, siendo posteriormente obligado a subir a los asientos traseros, con el rostro cubierto, permaneciendo retenido y bajo constante amenaza”, explicó

Según se expuso, los sujetos trasladaron a la víctima por cerca de 20 minutos hasta un domicilio no identificado y, bajo intimidación, le sustrajeron sus documentos personales. Luego fue nuevamente trasladado en el vehículo, agredido con golpes en la cabeza y llevado a un segundo inmueble, donde continuaron las amenazas. Finalmente, tras avanzar unos metros, lo hicieron descender, le retiraron la prenda que cubría su rostro y huyeron en dirección desconocida, quedando la víctima en la Villa 250 Años de la comuna de San Felipe.

El Tribunal ponderó la prueba presentada por la Fiscalía respecto del segundo hecho, la que incluyó declaración de testigos, prueba pericial, documental y otros medios.

“Al analizar y ponderar todos y cada uno de los elementos de convicción aportados por el persecutor, sin contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, este Tribunal estimó acreditado, más allá de toda duda razonable, el hecho que se dio cuenta en el considerando que antecede, así como la concurrencia de los elementos típicos de los delitos de robo con violencia e intimidación con retención”, señala la sentencia.

(Imagen referencial)

