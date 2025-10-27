Condenan a 12 años de cárcel a autor de doble homicidio registrado el 2024 en sector viñamarino de Santa Inés

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó este lunes 27 a Christopher Jesús Salazar Bordones a la pena de 12 años de presidio efectivo, como autor de dos delitos de homicidio, en perjuicio de Eliseo Salazar García y Claudio Morán Barceló.

Estos ilícitos fueron perpetrados durante la noche del 24 de octubre de 2024, en la subida Los Lirios, del sector de Santa Inés.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Claudia Ortiz (presidenta de sala), Viviana Poblete y Manuel Muñoz (redactor)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que cerca de las 21 horas del 24 de octubre del 2024, “los acusados Christopher Jesús Salazar Bordones y Ralphy Japhers Salazar Bordones llegaron hasta la subida Los Lirios, sector Santa Inés de la comuna de Viña del Mar, a bordo del automóvil marca MG, modelo 3, color blanco (...), reuniéndose con Claudio Antonio Daniel Morán Barceló y Eliseo Alfonso Salazar García, abordando todos el automóvil para posteriormente al interior del mismo, el acusado Christopher Salazar Bordones utilizando un arma de fuego que portaba y con intención homicida les disparó a Morán Barceló y Salazar García en la cabeza, ocasionándoles heridas por proyectil balístico, lesiones que les provocaron la muerte por traumatismo craneoencefálico”.

“Momentos después el acusado Ralphy Salazar Bordones bajó del móvil a la víctima Salazar García, a quien abandonó en la vía pública. Los acusados mantenían en el vehículo en el que se desplazaban, cinco bolsas plásticas contenedoras de droga, y una pistola sin número de serie, apta para el disparo, no contando con autorización para el porte y/o tenencia de armas de fuego”, agrega la sentencia.

La resolución añade que el vehículo marca MG en el que se trasladaban los acusados poseía una placa patente distinta a la que le correspondía y que tenía además encargo vigente por el delito de robo con violencia. Misma situación, en específico, para las placas patentes que portaba el automóvil, puesto que también tenían encargo vigente por robo desde septiembre de 2024.

Además, el tribunal condenó a Ralphy Japhers Salazar Bordones como cómplice del homicidio perpetrado a la víctima Salazar García, a sufrir la pena de cuatro años de presidio efectivo. Asimismo, condenó a ambos acusados como autores del delito consumado de porte de arma de fuego prohibida a la pena de tres años y un día de cárcel.

Por otra parte, el tribunal absolvió a ambos acusados de la acusación fiscal que les atribuyó participación de autores en los delitos de porte ilegal de arma de fuego convencional, receptación de vehículo motorizado y receptación de placas patentes, que se dijeron fueron cometidos en la misma fecha y lugar. También absolvió a Ralphy Salazar Bordones de los delitos de conducción de vehículo motorizado, a sabiendas, con placas patentes de otro, chasis y número de serie adulterados, que se especificaron como cometidos en los cargos presentados por el Ministerio Público.

El tribunal aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, a Christopher Salazar, y para ambos condenados la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de ambos sentenciados para determinar su huella genética e incorporación al registro nacional de ADN de condenados, junto con decretar el comiso de las especies ilícitas incautadas: la droga, la balanza asociada a esta, armas de fuego y municiones.

