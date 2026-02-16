Condenan 10 años y un día de cárcel a Hugo Bustamante por homicidio de una madre y su hijo en Villa Alemana en 1996

El Juzgado de Letras de Villa Alemana condenó a Hugo Humberto Bustamante Pérez a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados de homicidio calificado de una madre y su hijo.

Estos ilícitos fueron perpetrados en junio de 1996, en la comuna de la región de Valparaíso.

Los crímenes ocurrieron tras disputas por dinero, donde asesinó a Eduardo Páez y a Elena Hinojosa.

En el fallo, la magistrada Javiera Opazo Vaccaro aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilidad absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El tribunal dio por acreditar, más allá de toda duda razonable, “que el 27 de junio de 1996 Eduardo Páez Hinojosa, concurrió al domicilio de Hugo Bustamante Pérez, ubicado en (...) Villa Alemana para conversar un tema de dinero que le adeudaba, que la víctima se negó a entregarle el dinero, que discutieron, se agarraron a golpes, procediendo Bustamante Pérez en ese momento a pegarle con un fierro en la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea en el lugar”.

“Posteriormente, Elena Hinojosa Cena, madre del primero, se dirigió hasta el domicilio (...), para seguir tratando el tema del dinero adeudado, no llegando a ningún acuerdo y discutiendo con el acusado, procediendo la víctima a abalanzarse en contra de Bustamante Pérez con una tijera en la mano, procediendo este a tomarla del cuello y asfixiarla en el lugar, provocándole la muerte instantánea en el lugar. Luego, Bustamante Pérez procedió a amarrar ambos cuerpos con alambres y a taparlos con una frazada, para luego proceder a lanzarlos a un pozo que había en el domicilio de los hechos, tapándolos con tierra de otra excavación”, agrega el fallo.

En la determinación de la pena y forma de cumplimiento a imponer al sentenciado, el tribunal tuvo presente que “Bustamante Pérez ha sido condenado como autor de dos delitos de homicidio calificado, el tribunal tendrá en consideración que el artículo 74, inciso primero, del Código Penal dispone ‘Al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones’, por lo que, según su aplicación, correspondería sancionar a Bustamante Pérez con dos penas de presidio mayor en su grado mínimo, cuyo rango va de cinco años y un día a diez años, y que aplicando su rango máximo equivale a dos penas de diez años cada una”.

“Sin embargo, el artículo 509, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal –sistema vigente a la época de los hechos– dispone ‘En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno, dos o tres grados’, permitiendo al tribunal aplicar una única pena, la que puede ser aumentada en uno, dos o tres grados, y que en el presente caso, considerando los antecedentes que se han tenido a la vista, se aumentará en un grado, quedando en presidio mayor en su grado medio, y considerando su rango inferior, se considera la aplicación de la norma analizada como más beneficiosa para el encartado”, agrega la resolución.

“Por lo tanto, teniendo en consideración la pena en abstracto con la cual se sancionaba al homicidio calificado a la fecha de los hechos, la aplicación del artículo 103 del Código Penal, que se trata de dos delitos de homicidio calificado, aplicándose, por tanto, la pena única de presidio mayor en su grado medio, cuyo rango va desde diez años y un día a quince años, y considerando lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, la única pena en concreto que se aplicará a Bustamante Pérez será de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio”, detalla.

“Que, el tribunal tendrá en consideración que conforme a la pena impuesta a Bustamante Pérez no procede la concesión de penas sustitutivas, por lo que su cumplimiento deberá hacerse de manera efectiva”, ordena.

