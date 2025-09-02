Condena de 20 años de cárcel para sujeto que cometió nueve robos con intimidación en la misma bencinera de Valparaíso

El trabajo investigativo desarrollado por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Valparaíso permitió agrupar una serie de delitos que se perpetraron en la comuna de Valparaíso, para poder identificar y detener –a través de una serie de diligencias encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI)– al autor de estos ilícitos.

Fue así que se logró detener a Sergio Eduardo Godoy Zambrano, chileno de 27 años, acusado por el Ministerio Público por nueve robos con intimidación, la mayoría de ellos consumados, cometidos entre junio y julio del año 2024.

Según expuso en audiencia el fiscal Sacfi a cargo de la indagatoria, todos los delitos fueron cometidos en la misma bencinera, con el mismo modus operandi, pero afectando a víctimas diferentes, aunque en varios hechos se afectó a los mismos trabajadores.

“La forma de comisión se establecía a través de todas las narraciones en que se habla de la intimidación a través de un cuchillo, que en algunos casos se veía, en otros casos lo ocultaba en la manga, pero siempre estuvo la actitud intimidatoria de parte del imputado que logró por esta vía la apropiación, en todos los casos menos dos donde no tuvo tal éxito”, señaló la Fiscalía en sus alegatos de clausura.

Según se expuso en juicio con prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, entre ellos, una serie de videos de varios ilícitos donde se pudo ver cómo actuaba el acusado, deambulando el servicentro, trabajando como sapo de micros e intimidando a sus víctimas con un cuchillo.

“El acercamiento de noche oscuro. Cuando tiene la posibilidad de acercarse a alguna de las víctimas, siempre lo toma por la mano izquierda, le coloca la mano sobre el brazo, siempre el cuchillo en la mano derecha, siempre el cuchillo con la mano derecha hacia abajo, escondido o en la espalda (…) En cada uno de los casos el acusado obró sobreseguro. Víctimas que en ese momento se encontraban solos, conoce el lugar perfectamente, sabe por dónde escapar”, explicó el Fiscalía durante el juicio.

Antecedentes que pudieron ser acreditados antes la Sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso, integrada por los jueces, Marcela Osorio, como presidente de la misma, Danko Koscina y Diego Muñoz, quien condenó al acusado como autor de nueve ilícitos.

“El Tribunal el Tribunal Oral de lo Penal de Valparaíso impuso una pena de 20 años por nueve delitos con robo intimidación, siete de ellos consumados, dos frustrados, investigaciones realizadas por el Sistema de Análisis Criminal SACFI de la Fiscalía Región de Valparaíso conjuntamente con la Policía de Investigaciones, donde se acreditaron los nueve hechos ya referidos, obteniendo esta alta pena que nos deja plenamente conformes”, señaló el Fiscal Jefe SACFI, José Uribe.

El Tribunal determinó que la pena debe ser de cumplimento efectivo, registro de huella genética, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

