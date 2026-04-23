Concón se posiciona como la mejor comuna para vivir en la región de Valparaíso y es top 10 nacional en calidad de vida urbana

De forma positiva recibieron en la Municipalidad de Concón los resultados que nuevamente posicionan a la comuna en lo más alto del Índice de Calidad de Vida (ICVU) realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, espacio que mide diversas aristas que afectan el desarrollo del día a día de las vecinas y vecinos, y que a lo largo de la década ha retratado los profundos cambios que ha tenido la ciudad costera.

Y es que los puntos donde destacó, hay avances concretos en materia de condiciones laborales, ambiente de negocios, conectividad y movilidad, y vivienda y entorno, manteniendo el equilibrio y estabilidad en el tránsito del tiempo en áreas como salud y medio ambiente. En este sentido, el informe indica que han existido cambios relacionados a empleo, dinamismo económico local y desarrollo de empresas, movilidad, calidad habitacional, entorno urbano y acceso a servicios.

Al respecto, el alcalde Freddy Ramírez sostuvo que “los resultados de este estudio de índice de Calidad de Vida Urbana vienen a demostrar la consolidación del trabajo que estamos desarrollando en Concón. Por tercer año consecutivo lideramos en la Región de Valparaíso y estamos en los top cinco a nivel nacional”.

“De tal manera, lo que estamos mostrando es que el trabajo serio, planificado, de oportunidades y pensando en la comunidad, de importantes resultados, pero esto nos desafía a seguir consolidando, a seguir trabajando en temas estratégicos para la comuna y por supuesto siempre pensando en la calidad de vida de vecinas y vecinos” complementó el jefe comunal.

Finalmente, Ramírez afirmó que en cuanto a visión de futuro, esto “tiene que ver con seguir consolidando el trabajo desde los territorios, desde las calles, desde las poblaciones, pero también pensando en proyectos estratégicos como lo son el aeropuerto de Concón, el terminal de buses, el edificio consistorial, un centro de innovación y por supuesto, nuestro centro cultural. Además de generar mayor y mejores oportunidades de acceso a los servicios públicos para todos los vecinos”.

Esta noticia se da en el marco de la inauguración de este domingo, desde las 10:00 horas, del Parque Vista al Mar, espacio deportivo y comunitario de 18 mil metros cuadrados, y cuya inversión superó los $2 mil 300 millones, el cual cuenta con espacios para fútbol, anfiteatro, baños, camarines, oficinas, espacio para calistenia, bodegas, juegos infantiles, caseta de guardias, skate park.

Actualmente la comuna de Concón, en el contexto de esta administración, ha invertido activamente más de $1.000 millones en arreglo de sedes, plazas e infraestructura vecinal, siendo más de 20 las obras activas en distintas fases de ejecución, entre las que ya están en ejecución las sedes de Los Romeros y Bosques de Montemar, además de la ampliación de Los Troncos y Las Gaviotas. Por otro lado, las plazas Francisco Coloane, Las Sirenas y Patricio Lynch tendrán un mejoramiento sustancial, además de un proyecto de especialidades para esta última.

En cuanto a infraestructura vial, se trabajará en la conservación y mejoramiento de la avenida Borgoño, mientras que Calle 7 junto a Clarencia y otras arterias, tendrán el pavimento de emergencia de sus aceras y calzadas, lo mismo para Santa Margarita entre Calle 4 y Barros. En el sector industrial se realizarán sendos operativos de bacheos. Otras obras específicas son el mejoramiento de la multicancha del Club Caleta Huracán, el muro de contención pedido por los vecinos de calle Volcán Osorno, y la construcción de una escalera en el sector de Las Violetas.

Sobre las condiciones laborales y empleabilidad, uno de los datos más importantes fue que Concón destacó en las sesiones de Condiciones Laborales, y Ambiente de Negocios, lo que en cifras se ve reflejado en la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Concón, la que cerró el 2025 con resultados que superan ampliamente las metas fijadas por el SENCE, consolidándose como un eje clave en la generación de empleo local.

Durante este periodo, atendió a 2 mil 841 personas (184,4% de cumplimiento) y orientó laboralmente a 2 mil 834 vecinos, más del doble de lo proyectado. En materia de intermediación, gestionó 2.033 postulaciones y estableció vínculos con 185 empresas, muy por sobre los objetivos iniciales.

El resultado más significativo se refleja en la inserción laboral: 961 personas accedieron a empleos formales, más del doble de la meta. A ello se suma una inversión de $154 millones destinada a 16 capacitaciones en sectores estratégicos, fortaleciendo las oportunidades laborales para la comunidad.

PURANOTICIA