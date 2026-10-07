Concón prepara jornada comunitaria con actividades de autocuidado por el Día Mundial de la Salud Mental

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el Centro de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (CESAM Concón), junto a Equilibrio y la Municipalidad de Concón, realizarán la jornada abierta-comunitaria “Haz match con tu salud mental”.

La iniciativa busca generar espacios de esparcimiento, autocuidado e integración para vecinas y vecinos de todas las edades de la comuna.

La actividad se desarrollará este viernes 9 de octubre de 2026, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en la Plaza Patricio Lynch.

Durante la jornada, la comunidad podrá visitar los stands informativos de la red comunal y participar de una variada programación que incluirá presentaciones de música en vivo, un bloque de zumba, dinámicas con juegos de mesa, un espacio especialmente acondicionado para las niñeces y una feria de emprendedores locales.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de Concón, que podrá asistir y participar de manera gratuita.

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