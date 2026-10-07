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Concón prepara jornada comunitaria con actividades de autocuidado por el Día Mundial de la Salud Mental

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El evento, organizado por el CESAM Concón junto a Equilibrio y con la colaboración de la Municipalidad, busca promover el bienestar y la integración social a través del arte, el deporte y el encuentro familiar este viernes 9 de octubre en la Plaza Patricio Lynch.

Concón prepara jornada comunitaria con actividades de autocuidado por el Día Mundial de la Salud Mental
Miércoles 7 de octubre de 2026 17:29
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En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el Centro de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (CESAM Concón), junto a Equilibrio y la Municipalidad de Concón, realizarán la jornada abierta-comunitaria “Haz match con tu salud mental”.

La iniciativa busca generar espacios de esparcimiento, autocuidado e integración para vecinas y vecinos de todas las edades de la comuna.

La actividad se desarrollará este viernes 9 de octubre de 2026, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en la Plaza Patricio Lynch.

Durante la jornada, la comunidad podrá visitar los stands informativos de la red comunal y participar de una variada programación que incluirá presentaciones de música en vivo, un bloque de zumba, dinámicas con juegos de mesa, un espacio especialmente acondicionado para las niñeces y una feria de emprendedores locales.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de Concón, que podrá asistir y participar de manera gratuita.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

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