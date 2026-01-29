Concón pide refuerzo policial y más recursos de Carabineros para enfrentar delincuencia

La Municipalidad de Concón solicitó formalmente a la jefatura de zona de Carabineros de la región de Valparaíso el aumento de la dotación de la policía uniformada en la comuna, debido a los recientes hechos delictuales que han afectado a vecinos, generando una creciente preocupación en la comunidad.

La solicitud fue realizada mediante un documento en el que se expone la necesidad de reforzar la presencia, patrullajes y operatividad de la institución policial en la comuna, considerando especialmente el carácter residencial y turístico de la comuna, así como el legítimo derecho de sus habitantes, a vivir en un entorno seguro.

En el escrito, el Municipio destacó que durante los últimos años han realizado esfuerzos significativos y sostenidos para fortalecer la seguridad comunal, destinando importantes recursos a la implementación de un sistema integral.

Así es como resaltaron medidas como la implementación de más cámaras de televigilancia; una central de monitoreo 24/7; ocho pórticos lectores de patentes; drones de vigilancia; aumento de la dotación de funcionarios de Seguridad Pública; y cobertura de patrulleros municipales.

Sin embargo, pese a estas inversiones y medidas preventivas, afirmaronn que algunos hechos delictuales registrados superan las capacidades operativas del Municipio conconino, requiriendo una mayor presencia policial.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concón, Marco Solorza, indicó que “reconocemos el trabajo en conjunto con Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón ha dado bastantes frutos, sin embargo, el esfuerzo que ha hecho el Municipio en terminos de infraestructura que ha generado en el tiempo, no ha sido suficiente para resolver los problemas delictuales”.

“Ha sido necesario pedir a la jefa de la Quinta Zona, mayores recursos para Carabineros de la 4ª Comisaría”, cerró el encargado de seguridad.

En ese contexto, el Municipio solicitó que se evalúe con carácter prioritario el incremento de la presencia policial en la comuna, fortaleciendo de manera efectiva el trabajo conjunto entre el municipio y Carabineros, en beneficio directo de la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

