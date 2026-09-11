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"Concón merece respeto": Unión Comunal cuestiona a Enap por inconsistencias ambientales y exige "saber la verdad"

"Concón merece respeto": Unión Comunal cuestiona a Enap por inconsistencias ambientales y exige "saber la verdad"

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Agrupación de vecinos de la comuna manifestó su molestia por las dudas que persisten en torno a la información ambiental entregada por la Refinería Aconcagua de la empresa estatal y pidió que se transparenten mediciones, niveles, horarios, causas y medidas adoptadas.

"Concón merece respeto": Unión Comunal cuestiona a Enap por inconsistencias ambientales y exige "saber la verdad"
Viernes 11 de septiembre de 2026 13:28
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