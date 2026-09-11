"Concón merece respeto": Unión Comunal cuestiona a Enap por inconsistencias ambientales y exige "saber la verdad"

Las inconsistencias detectadas en la información ambiental entregada por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) han profundizado las dudas en Concón respecto de la forma en que durante años se reportó el desempeño ambiental de la Refinería Aconcagua.

El caso involucra diferencias entre la metodología utilizada por la empresa y aquella aprobada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), además de fuentes de emisiones que no habrían sido consideradas en determinados reportes, antecedentes que actualmente son objeto de sendas investigaciones.

En ese contexto, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concón, Luis Galindo, manifestó la preocupación y molestia de los dirigentes sociales frente a lo ocurrido, apuntando especialmente a la falta de certezas que, a su juicio, permanece entre los habitantes de la comuna.

El dirigente sostuvo a Puranoticia.cl que "la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concón manifiesta su profunda preocupación y molestia frente a las inconsistencias detectadas en la información entregada por Enap respecto de los episodios de contaminación asociados a compuestos de azufre que han afectado a nuestra comunidad".

Asimismo, planteó que el problema para los vecinos no se limita a la existencia de contaminación, sino también a la manera en que se ha informado sobre ella y a las dudas que permanecen respecto de los antecedentes que fueron conocidos inicialmente.

"Como vecinos y dirigentes sociales, consideramos que la información relacionada con la calidad del aire y la salud de las personas no puede ser entregada de manera parcial, confusa o tardía. La comunidad tiene derecho a conocer qué ocurrió, cuáles fueron realmente los niveles registrados, durante cuánto tiempo se mantuvieron y qué medidas se adoptaron para proteger a las personas", señaló Galindo.

Las dudas de la comunidad se producen mientras Enap ha reconocido inconsistencias en información ambiental reportada a la SMA. Entre los antecedentes conocidos se encuentra que la metodología utilizada para calcular la recuperación de azufre no correspondía a la aprobada por la autoridad ambiental, situación que llevó a recalcular los resultados de años anteriores. Mientras la empresa había reportado niveles superiores al 98%, la obligación establecida en el PPDA para la refinería, los nuevos cálculos se ubicaron sobre el 90%, pero por debajo de dicho parámetro.

A ello se suman antecedentes sobre fuentes de emisiones de dióxido de azufre que no habrían sido incorporadas en determinados reportes, entre ellas las asociadas a antorchas y otras fuentes menores. La propia empresa inició una revisión interna y una auditoría forense, además de poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y de la Superintendencia del Medio Ambiente.

No obstante, Enap ha asegurado que no existen antecedentes que permitan establecer un impacto en la salud de la población producto de estas inconsistencias y ha señalado que las estaciones de monitoreo cercanas han cumplido los estándares primarios de calidad del aire para dióxido de azufre desde 2019.

Precisamente por ello, el caso mantiene abierta una pregunta distinta y particularmente sensible para Concón: qué información ambiental se utilizó, cómo fue construida y qué grado de certeza tuvieron los datos entregados durante esos años.

A juicio de Galindo, "lo que hoy genera mayor inquietud no es solamente la contaminación, sino la falta de certezas y las dudas que quedan respecto de la información que se proporcionó inicialmente, así como lo que se dijo en el Concejo Municipal de Concón, lo cual no fue satisfactorio".

El presidente de la Unión Comunal agregó que, ante las diferencias detectadas, "corresponde que la empresa explique claramente qué información tenía disponible, cuándo la conoció y por qué no fue comunicada oportunamente a la comunidad. Y eso no se aclaró" en la última sesión del órgano comunal.

La declaración de los dirigentes vecinales se suma así a una creciente exigencia de transparencia respecto de una empresa que mantiene una relación histórica con Concón y que, pese a su importancia productiva y económica, enfrenta cuestionamientos de la comunidad por la forma en que se han manejado antecedentes ambientales.

En ese sentido, Galindo marcó una diferencia entre cuestionar a Enap y rechazar su presencia en la comuna, diciendo que "desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concón queremos ser muy claros: no estamos en contra de Enap ni de su actividad productiva, pero sí exigimos que se respete a los vecinos y que exista transparencia absoluta cuando está en juego la calidad de vida y la salud de nuestra comunidad".

El dirigente enfatizó que los habitantes de Concón "no podemos enterarnos de situaciones ambientales relevantes a través de versiones contradictorias o después de que los hechos ya ocurrieron". En ese sentido, enfatizó en que "necesitamos información clara, verificable y oportuna".

Por ello, la organización vecinal pidió a la Empresa Nacional del Petróleo "que entregue públicamente todos los antecedentes disponibles sobre estos episodios, incluyendo los registros de medición, los horarios, los niveles detectados, las causas identificadas y las medidas adoptadas. Asimismo, es necesario que los organismos fiscalizadores correspondientes revisen estos antecedentes y entreguen a la comunidad certezas y respuestas claras".

La exigencia ocurre en un escenario en que la empresa ha defendido que las inconsistencias fueron detectadas a partir de sus propios controles, que luego informó los antecedentes a los organismos correspondientes y que no existen evidencias de que las diferencias metodológicas hayan significado superar los estándares de calidad del aire en las estaciones de monitoreo. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar las responsabilidades y consecuencias que correspondan respecto de la información ambiental reportada durante los años cuestionados.

Para la dirigencia vecinal, mientras esas respuestas no lleguen, el problema trasciende las cifras y los procedimientos técnicos: "Concón merece respeto y sus vecinos merecen saber la verdad. Como dirigentes sociales, seguiremos defendiendo el derecho de nuestra comunidad a vivir en un ambiente seguro y a recibir información completa y transparente", expresó el presidente de la Unión Comunal, quien concluyó manifestando que "la confianza se construye con hechos, datos claros y sobre todo con verdad".

PURANOTICIA