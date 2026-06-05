Concón expone en Arica su Ordenanza de Protección del Humedal como modelo nacional de turismo sostenible

En el Simposio de Legislación Turística, celebrado en Arica, organizado por la Asociación de Municipios Turísticos de Chile (AMTC), la Municipalidad de Concón expuso ante representantes de comunas y actores del desarrollo turístico de todo el país su «Ordenanza de Protección del Humedal», una política local que integra conservación ecológica y actividad turística responsable en un mismo instrumento normativo.

La invitación llegó desde el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), que identificó la experiencia de Concón como una de las buenas prácticas más destacadas del país en materia de turismo sostenible.

En la exposición, se detalló el proceso de elaboración y puesta en marcha de la ordenanza, además de sus mecanismos de educación ambiental y el protocolo de buenas prácticas dirigido tanto a visitantes como a operadores turísticos que desarrollan actividades en el entorno del humedal.

La presentación fue recibida con interés por parte de municipios costeros y lacustres que buscan resolver la misma tensión entre flujo turístico y preservación de ecosistemas.

La directora de Turismo y Fomento Productivo de la Municipalidad de Concón, Carol Olivares, precisó en la actividad que “la implementación de nuestra Ordenanza de Protección del Humedal demuestra que es posible avanzar hacia un desarrollo turístico que valore y que también proteja nuestro patrimonio natural. En Concón, entendemos que la conservación de nuestros ecosistemas no es un obstáculo para el turismo, sino que es toda una oportunidad para construir un destino más sostenible, más responsable y también atractivo para las futuras generaciones".

La participación de Concón como expositor en el Simposio posiciona a la comuna como un nodo de conocimiento para el municipalismo turístico chileno, en un momento en que el país discute nuevas regulaciones para los ecosistemas.

Con esta iniciativa, Concón refuerza su trayectoria hacia un modelo de desarrollo turístico donde aseguran que la protección del patrimonio natural no frena la actividad económica, sino que la proyecta en el largo plazo.

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