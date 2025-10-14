Concón da inicio a poda y construcción de cortafuegos para evitar emergencias durante la temporada de más altas temperaturas

Como parte de las labores que permanentemente se realizan en Concón y, de acuerdo con el cambio de las temperaturas de cara a la temporada de primavera-verano, los equipos municipales trabajan en la poda, recolección de basura y elementos combustibles, en distintos puntos de esta comuna de la región de Valparaíso.

Asimismo, en los sectores más amplios se trabaja en la construcción de cortafuegos, de manera de prevenir la propagación de posibles focos de incendio, aumentando el margen de seguridad para la población que reside y circula por la comuna.

“Con el alza del calor en la zona central, a propósito de la llegada de la primavera y la temporada estival, uno de los principales ejes de trabajo es el preventivo. Para esto hemos instruido a nuestros equipos a centrar el trabajo en los puntos más críticos, tal como lo venimos haciendo en los últimos años (...). Si bien, esta es una labor que realizamos permanentemente, es necesario intensificarla en esta época”, sostuvo el alcalde Freddy Ramírez.

Durante esta semana se estará trabajando con podas y recolección los sectores de avenida Concón Reñaca, plaza El Mañío, avenida Bosques de Montemar, labores que este martes se concentraron en el sector de El Mirador, detrás de la población RPC.

