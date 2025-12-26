Concón celebrará el Año Nuevo 2026 con la Sonora Manuel Palacios y Luis Lambis en el Estadio Atlético Municipal

Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22:00 horas, en el Estadio Atlético Municipal de Concón, se realizará la fiesta Vive Año Nuevo, evento que busca ser una alternativa familiar para recibir el 2026 y que contará con la música de Luis Lambis y su cumbia colombiana, además de todo el ritmo de la Sonora Manuel Palacios.

Además, para los asistentes habrá mesas disponibles, espacio de foodtrucks y barra.

El alcalde Freddy Ramírez sostuvo que “lo que nos interesa es generar un espacio familiar, una alternativa donde podamos celebrar con responsabilidad y en seguridad (...) como ya es costumbre en nuestros eventos, con una fuerte ligazón con los emprendedores de Concón, de modo de impulsar la economía de la comuna en cada fecha y fiesta importante, además de crear una alternativa turística atractiva”.

Tras el año nuevo, las actividades del mes de enero, para los días 10 y 11 en el mismo Estadio Atlético será la mítica Fiesta de la Empanada 2026, mientras que el 24 y 25 en la plaza Patricio Lynch será la Fiesta Gastronómica Sabores de Concón. Por último, el 30, 31 y el 1 de febrero en las canchas Maggi Fundo Colmito serán los Winkler Nutrition Strongfit Games.

Para febrero, desde el lunes 5 hasta el jueves 8 se realizará en playa Amarilla, el Concón en Colores. También el 14, para el día de los enamorados, en el mismo spot conconino, será el Vive el Amor 2026. El 7 en plaza Patricio Lynch será el Sonidos desde el Barrio La Boca.

El día 22 del mismo mes será el Carnaval Encuentro de Aguas desde avenida Magallanes. Para el 28 está fechada la Fiesta del Pescao en la Caleta Higuerillas, llevando toda la alegría de Concón, la caleta y su gente.

Finalmente, en lo que respecta a los deportes, se estarán realizando dos campeonatos, el primero de Fútbol Juvenil Concón 2026, desde el 9 al 20, y de Voleibol Playa desde el 21 al 22 de febrero en Playa Amarilla.

