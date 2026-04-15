Concluyen esperada construcción del parque familiar «Vista al Mar» de Concón: obras se entregarán a fin de mes

Una visita inspectiva a las obras del proyecto «Parque Vista al Mar», en la comuna de Concón, realizó el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien dio cuenta que la iniciativa tiene un financiamiento de más de $2.300 millones, por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, lo que permitirá entregar a los vecinos un espacio renovado de infraestructura deportiva, recreativa y comunitaria.

"Este es una recuperación de espacio público notable. Estuve aquí al inicio, cuando esto era un tierral, no había ningún diseño, estaba en la mente poder desarrollar una obra de esta naturaleza. El Gore invirtió $2.300 millones, de los cuales el 98% de los recursos los puso el Gore. Ver esta obra casi concluida, solo falta un certificado por parte de Esval, nos llena de emoción y confirma que la inversión pública cuando se utiliza de buena manera tenemos este tipo de resultados”, indicó Mundaca.

El proyecto contempla en su presupuesto, obras civiles, equipamiento y equipos, distribuidos en una superficie total de intervención de 18.000 m². Específicamente, se construirá la multicancha, cancha de fútbol, anfiteatro, baños, camarines, oficinas, espacio para calistenia, bodegas, juegos infantiles, caseta de guardias, skate park.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, comentó que “este es un sueño hecho realidad. Es una larga historia que fue construida con los vecinos, con su junta de vecinos y hoy día, en uno de los barrios más antiguos de Concón, estamos en una tremenda obra, con el importante apoyo del Gobierno Regional. Lo que hemos generado acá es un parque familiar, donde hoy día confluyen los espacios para toda la familia”.

Además la iniciativa permitirá mejorar el entorno, fortalecer el equipamiento comunitario y consolidar un espacio de encuentro seguro para toda la comunidad.

Carmen Leiva, presidenta de la Junta de Vecinos, señaló que "toda la gente está ansiosa de saber cómo está y están muy contentos de que van a tener este espacio familiar”.

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