Concluye limpieza y restauración de camino afectado por filtración de diésel en Quintero

ENAP dio por finalizados los trabajos de limpieza y restauración tras la filtración de diésel ocurrida el lunes de esta semana en el sector Mantagua, en Quintero.

La causa del incidente fue la fisura de la manguera flexible de un camión de vacío durante la ejecución del plan preventivo de mantención del ducto ubicado en la ruta F-232, entre las comunas de Concón y Quintero.

Las labores finales correspondieron a la instalación de pasto en el sector de la calle donde ocurrió el evento, lo que fue realizado una vez concluida las etapas de limpieza y remoción del producto.

Las primeras acciones correctivas fueron adoptadas por los trabajadores de ENAP y la cuadrilla de trabajadores contratistas que estaban ejecutando las tareas de mantención -ninguno sufrió lesiones o afectaciones de salud-, quienes actuaron siguiendo los protocolos establecidos: realizaron movimientos de tierra para generar un dique para contener y encauzar el diésel, previniendo de esa manera la propagación hacia el estero Mantagua, como fue corroborado por los organismos competentes.

Una vez contenido el producto con material especial, los equipos comenzaron a despejar el camino, logrando habilitarlo el mismo lunes, de manera tal de disminuir la afectación a la comunidad que usa a diario esa conexión vial.

El martes continuaron las labores de limpieza del terreno afectado, las que finalizaron este miércoles, incluyendo las intervenciones de remoción y reposición de suelo. Esto, con el objetivo de asegurar la total extracción de la tierra que contenía remanentes del producto. Para la realización de estos trabajos, ENAP removió tres veces más del volumen de tierra que habitualmente -y según protocolos estandarizados- es reemplazada en estos casos.

Para dar la mayor tranquilidad posible a la comunidad, la empresa está trabajando con firmas certificadas tanto para la disposición final de la tierra removida, como para la toma de muestras de tierra y agua, al mismo tiempo que ha entregado toda la información a los organismos fiscalizadores, que también están desarrollando sus propios análisis.

Tanto la Municipalidad de Quintero como la Delegación Presidencial para Concón-Quintero-Puchuncaví observaron, en terreno, los trabajos realizados por la compañía y fueron invitados a monitorear las obras antes de iniciar el cierre de la zanja por donde pasa el ducto, como parte de su política de transparencia con la comunidad.

