Concesionaria de Ruta de la Fruta lamenta fatal accidente y envía su apoyo a las víctimas

Un mensaje de solidaridad con las víctimas y sus familias entregó la concesionaria de la Ruta de la Fruta, luego del grave accidente de tránsito registrado durante la mañana de este sábado en la Región de Valparaíso. La empresa lamentó las consecuencias de la colisión que involucró a un bus interrural, un camión tolva y un automóvil particular, y aseguró que mantiene equipos desplegados para colaborar con las labores de emergencia.

A través de sus redes sociales, la concesionaria se refirió a la tragedia que, de acuerdo con el balance preliminar informado, dejó 11 personas fallecidas y otras 15 lesionadas.

En su declaración, la empresa manifestó que “acompañamos a las víctimas, a los heridos y a sus familias”, expresando su apoyo a quienes resultaron afectados por el siniestro.

Junto con el mensaje de solidaridad, la concesionaria entregó antecedentes sobre el trabajo desarrollado en el lugar desde que se produjo la emergencia.

“Desde los primeros minutos, nuestros equipos están en terreno apoyando a los servicios de emergencia y a Carabineros. La prioridad es que puedan atender a las personas afectadas de la forma más rápida y segura posible”.

La declaración se produjo mientras continuaban los procedimientos de atención a los lesionados, las labores policiales y los trabajos necesarios para abordar las consecuencias del accidente.

CORTE DE TRÁNSITO Y DESVÍOS EN LA RUTA

La colisión ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este sábado en la Ruta 66, conocida como Ruta de la Fruta, y obligó a suspender la circulación vehicular en ambos sentidos.

Debido al desarrollo de los procedimientos de emergencia, el tránsito fue derivado hacia la Ruta 78, mediante un retorno en el sector de San Pedro, para posteriormente continuar con los desplazamientos correspondientes.

La medida busca facilitar el trabajo de los equipos desplegados en el lugar y evitar la circulación de vehículos por el tramo afectado.

En paralelo, Carabineros desarrolla diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro, cuyas causas todavía no han sido determinadas oficialmente.

El accidente involucró a tres vehículos y provocó un amplio despliegue de los organismos de emergencia, debido a la cantidad de personas afectadas y a la gravedad de la colisión.

Mientras avanzan las investigaciones y los trabajos en la carretera, la concesionaria reiteró su mensaje de apoyo a las víctimas y sus familias, destacando que la prioridad de sus equipos es colaborar con los servicios de emergencia para facilitar una atención rápida y segura a las personas afectadas.

PURANOTICIA