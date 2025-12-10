Concejo de Valparaíso vota licitación para el mejoramiento de la plaza Lord Cochrane

Este jueves 11 de diciembre, el Concejo Municipal de Valparaíso someterá a votación la licitación para el mejoramiento integral de la plaza Lord Cochrane, ubicada en el plan de la comuna, entre las calles Bellavista con la avenida Brasil.

La propuesta adjudicada a la empresa Massardo y Principios Patrimonio Chile Ltda. considera una inversión total de $775.925.251 y un plazo de ejecución de 300 días.

La iniciativa a votarse en el órgano comunal apunta a una renovación completa del espacio, complementando las obras de reparación del monumento histórico.

Entre las mejoras destacan la reducción del comercio ambulante y reordenamiento del entorno; una modificación del tránsito en calle Bellavista y módulos retráctiles; el aumento de luminarias y áreas verdes; una zona infantil con juegos metálicos, además de mejoras en el paradero de colectivos.

El concejal Jorge López señaló al respecto que "este proyecto es clave para recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida en Valparaíso. Como concejal, mi compromiso es seguir impulsando iniciativas que no solo embellezcan la ciudad, sino que también fortalezcan la seguridad, promuevan el orden y generen espacios inclusivos para todas las familias. Queremos construir el Valparaíso de hoy pensando en el futuro, con obras que respeten nuestro patrimonio y al mismo tiempo respondan a las necesidades de una ciudad moderna y segura".

Cabe hacer presente que la plaza Lord Cochrane, ubicada en pleno corazón del plan, es un espacio histórico que rinde homenaje al almirante británico Thomas Cochrane, figura fundamental en la independencia de Chile. Su renovación busca no solo preservar el patrimonio, sino también adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad porteña.

