Concejo de Valparaíso dio luz verde al primer paso para ampliar el Hospital Van Buren: comienza modificación del Plan Regulador

Por unanimidad, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la modificación sustancial al Plan Regulador Comunal (PRC) para la ampliación del Hospital Carlos van Buren, cumpliendo así con lo requerido por el Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio (SSVSA), en cuanto a que la Municipalidad de la Ciudad Puerto debía iniciar esta modificación, a fin de adecuar la normativa urbanística vigente, permitir la ampliación del recinto hospitalario y la construcción del futuro Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

La intervención comprende el predio actual del hospital y tres terrenos aledaños, manteniendo el emplazamiento histórico del establecimiento de salud.

Tras la aprobación, el director de la Secretaría de Planificación (Secpla), Cristóbal Mira, sostuvo que “hoy damos un paso muy importante para el futuro del Hospital Carlos van Buren y de la salud pública de nuestra región. Como Municipalidad, estamos haciendo nuestra parte: iniciando el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal para entregar viabilidad urbanística a la ampliación del hospital, haciéndonos cargo de la responsabilidad que nos corresponde para destrabar un proyecto largamente esperado por las porteñas y porteños".

Asimismo, sostuvo que "ahora comienza un proceso serio, con estudios técnicos, evaluación ambiental y participación ciudadana, porque queremos construir una propuesta sólida y legítima. Nuestro compromiso es claro: hacer todo lo que esté dentro de nuestras competencias para que la ampliación del Van Buren deje de ser una promesa y pueda transformarse en una realidad. Ahora el Minsal debe cumplir con su compromiso y trabajar para adquirir los terrenos que viabilicen la ampliación”.

Por su parte, el concejal Lukas Cáceres indicó que “aprobamos lo que significa el inicio del proceso de elaboración de la modificación sustancial del Plano Regulador Comunal de Valparaíso y eso habilita todo el procedimiento posterior que tiene que ver con la apertura de participación ciudadana y con las observaciones que se pueden realizar al respecto para el ansiado proyecto de normalización del Hospital Van Buren".

De igual forma, el edil del Frente Amplio comentó que "es totalmente relevante y yo diría que es un hecho histórico para la comuna de Valparaíso el trabajo que se está desarrollando ahora de manera virtuosa con el Gobierno, de manera virtuosa con el Servicio de salud y particularmente, que ha empujado este Municipio, que luego de 40 años, está logrando resolver una deuda histórica del Estado de Chile con Valparaíso, que es la construcción de infraestructura hospitalaria”.

Finalmente, el concejal Dante Iturrieta señaló que “es una muy buena noticia para Valparaíso, debido a que empieza, formalmente, la modificación del PRC para realizar la ampliación del Hospital Van Buren en el sector que corresponde".

Además, el edil de la Unión Demócrata Independiente (UDI) agregó que "creo que hoy ya basta de palabras y se entra a tierra derecha para concretar los trabajos técnicos, con Secpla y Asesoría Urbana, un trabajo que los vecinos están esperando. Es un gran logro para la administración que se haya aprobado y se empiece a trabajar, definitivamente, en una necesidad realmente pública para esta ciudad”.

Cabe hacer presente que la modificación propuesta busca generar un marco normativo actualizado que permita responder a las necesidades presentes y futuras de la red pública de salud, asegurando la continuidad operacional del principal hospital de alta complejidad de la región y posibilitando su crecimiento en condiciones compatibles con la protección patrimonial del sector donde se emplaza.

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