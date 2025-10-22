Concejo de Puchuncaví acuerda exigir la renuncia del delegado Cáceres y del seremi Galleguillos por nuevos episodios de contaminación

El Concejo Municipal de Puchuncaví aprobó por unanimidad la moción presentada este miércoles para enviarle una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitándole la renuncia del Delegado Presidencial para la Gestión de la Crisis Socio-Ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, y del seremi del Medio Ambiente de la región de Valparaíso, Álex Galleguillos.

La decisión fue adoptada tras los recientes eventos “T59”, que corresponden a efectos tóxicos por exposición a gases, humos o vapores asociados a contaminación ambiental, los cuales han provocado 345 atenciones médicas en la zona.

Desde el Concejo Municipal se enfatizó que esta medida busca exigir responsabilidades y, al mismo tiempo, solicitar recursos y medidas especiales para las comunas afectadas, considerando la gravedad y recurrencia de estos episodios que afectan directamente la salud de la población.

El alcalde Marcos Morales y los concejales coincidieron en que Puchuncaví no puede seguir siendo tratada como una comuna más, sino como un territorio con un historial crítico de daño ambiental, que requiere respuestas concretas y un compromiso real de las autoridades nacionales y regionales.

PURANOTICIA