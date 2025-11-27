Concejo da luz verde al Presupuesto Municipal 2026 para Valparaíso: énfasis estará en el orden, la limpieza y la seguridad

Con un especial ahínco en una mejora de los servicios municipales en Valparaíso, que se vea reflejado en una ciudad más limpia, más segura y mejor ordenada, fue aprobado el presupuesto municipal 2026 por $153.408.773.000, que durante el próximo año buscará fortalecer y consolidar la respuesta ante las distintas necesidades.

Si bien, éste contó con el rechazo por parte de los concejales Miguel Vergara, Valentina Véliz y Leonardo Contreras, fueron ocho los votos favorables que recibió por parte del resto del Concejo, que incluye a Lukas Cáceres, Alicia Zúñiga, Thelmo Aguilar, Vicente Celedón, Dante Iturrieta, Jazmín Murillo y la alcaldesa Camila Nieto.

Entre las líneas de acción, estos fondos consideran el mejoramiento del servicio de hidrolavados de calles y plazas, incrementar el servicio de recolección de aseo, entrega de agua en Laguna Verde y partes altas de Valparaíso, inversión de $1.000 millones en suministro de bacheos, renovación del sistema de televigilancia, entre otras.

Asimismo, internamente se busca la modernización del municipio, a través del fortalecimiento de su soporte tecnológico, política de gestión de personas y un plan de aumento de ingresos y revisión de gastos.

La alcaldesa Camila Nieto valoró la aprobación y, en relación a otras áreas relevantes de inversión, comentó que “hemos puesto un presupuesto que ponga en el centro a los niños y niñas de la ciudad, en donde el deporte, la cultura y el área social estará pensando en los niños y niñas de Valparaíso. Para nosotros es algo importante porque este instrumento nos permite poner las prioridades en donde, creemos, la ciudadanía más le interesa, que es la seguridad, la limpieza y el orden, pero también en el trabajo hacia los niños y niñas”.

Cabe destacar que las medidas que se han tomado hasta el momento en las materias mencionadas por la jefa comunal, como la intervención del entorno del Mercado Cardonal, se da cuenta de que, con orden y trabajo serio, se puede revitalizar sectores históricos y devolverles el valor que merecen. Similarmente, en los cerros se han impulsado limpiezas comunitarias, hidrolavados y la recuperación de plazas y espacios públicos que los vecinos sienten como propios.

De la misma forma, la concejala Alicia Zúñiga enfatizó en que “este presupuesto va en una línea correcta de plantear e ir gradualmente mejorando la calidad de vida los vecinos y vecinas de Valparaíso, en tanto lo que tiene que ver con orden, seguridad y la protección de las niñeces de nuestra comuna”.

PURANOTICIA