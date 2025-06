Concejales "leales" a Ripamonti hacen fracasar nuevo sistema de cámaras de seguridad en Viña: acusan falencias en bases de licitación

El servicio de cámaras de televigilancia en Viña del Mar ha sido un dolor de cabeza constante para el Municipio, ya sea durante la gestión de Virginia Reginato como en la de la alcalesa Macarena Ripamonti. Por este motivo existía una alta expectación respecto a lo que pasaría en el Concejo Municipal, donde se votaría la contratación del sistema integrado de televigilancia para mejorar la sensación de seguridad en la comuna.

El objetivo central de la exposición de los equipos técnicos –y de la discusión posterior de los ediles– era contratar este sistema integrado, a través de la adquisición, instalación, configuración y mantención de un servicio de cámaras de videovigilancia escalable de última generación, basado en un modelo de inversión en infraestructura propia del Municipio de Viña del Mar, que garantice la continuidad del mismo.

En ese sentido, el servicio debía incluir monitoreo en tiempo real; almacenamiento y análisis de imágenes; asegurar rápida detección y respuesta ante incidentes de seguridad pública en distintos puntos; fortalecer el manejo situacional para complementar y orientar los servicios de seguridad pública; y permitir la integración futura con sistemas de lA, gestión de incidentes y análisis predictivo.

En lo específico, se quería la provisión, instalación, configuración y mantención de un mínimo de 122 puntos de cámara Domo PTZ, hasta un total de 215, las cuales se distribuirían en 92 puntos críticos y 123 puntos con criticidad media y baja. A ello se suma un sistema de grabación con resolución mínima de 2MP a 15FPS, para 60 días de grabación continua; la provisión, instalación, configuración y mantención de red de conexión alámbrica y/o inalámbrica, que permita escalabilidad a sistemas relacionados.

Asimismo, la solicitud del Municipio de Viña incluía la implementación y mantención de una sala de monitoreo con video wall y puestos para tres operadores y un supervisor con sistema de climatización; habilitar una sala de servidores y comunicaciones para alojar la infraestructura crítica; un programa de mantención preventivo y correctivo, y soporte con tiempos máximos de atención de 12 horas para cámaras críticas y 24 horas para cámaras no críticas; contar con un software autorizado para uso municipal, con API abierta que permita la integración con plataformas de lA, análisis de datos y escalable con nuevas cámaras, sensores y funcionalidades futuras; y, finalmente, cumplir con estándares internacionales y nacionales de ciberseguridad.

VOTOS SORPRESIVOS

Todo esto se llevó a votación en el Concejo Municipal de Viña, donde todos los ediles presentes tuvieron el tiempo para hacer sus consultas y presentar sus observaciones respecto a la propuesta de adjudicar el contrato a la empresa GlobalLink Chile Telecomunicaciones S.A., en unión temporal de proveedores (UTP) con Alguien Te Cuida SpA. Luego se pasó al proceso de votación, donde se requería de 2/3 del órgano para aprobar la propuesta, vale decir, siete votos a favor. Allí se instaló la sorpresa, pues Ripamonti sólo consiguió seis votos (incluido el de ella), sumando un rechazo y cuatro abstenciones, tres de los cuales fueron de ediles muy cercanos a su administración: Alejandro Aguilera (FA), Sandro Puebla (Ind.-PS) y Carlos Williams (Ind.).

El concejal frenteamplista argumentó ante sus pares que "en ningún caso esto quiere poner en riesgo la seguridad pública o jugar una cuestión en contra del desarrollo de la seguridad. Sin embargo, creo que esta licitación pública, tal como está estructurada, genera algunas ambigüedades insostenibles, como por ejemplo la diferencia entre lo propuesto por una empresa y otra, que son cerca de $1.000 millones más económicas solo corresponda a un 4,61%, mientras que el aumento de cuatro meses que se le entrega a uno de los oferentes corresponde al 5%".

Por otro lado, sostuvo que "las bases técnicas no dan con total claridad qué es lo que se pretende hacer con el uso de fibra óptica, en el cual un oferente ofrece 219 kilómetros lineales, lo que corresponde a 6,8% de la ponderación total. Hice un cálculo aproximado del valor comercial de una fibra óptica y en ningún caso eso supera los $400 millones, por tanto es incomprensible que en este punto esta ponderación sea 6,8% mayor que $1.000 millones más económicos para el Municipio de Viña".

De igual forma, otro de los cercanos a la Alcaldesa de Viña del Mar, el concejal Carlos Williams, planteó que "yo me voy a abstener de esta propuesta porque estimo que no resulta conveniente para los intereses municipales. Por eso me abstengo. Si bien, es cierto no es necesario argumentar, sí haré llegar una nota con nueve puntos que lamentablemente me llevaron a no aprobar esta propuesta".

EL ÚNICO RECHAZO

Con la licitación de las cámaras de televigilancia ya caída mediante los 6 votos a favor, 4 abstenciones y 1 rechazo, Puranoticia.cl tomó contacto con la concejala Antonella Pecchenino (Partido Republicano), justamente quien fue el único voto en contra. "Sí creo que es necesario que mejoren las medidas de seguridad y, sin dudas, las cámaras son una de ellas, pero el tiempo pasa y vemos mejores tecnologías en el mercado, en Chile y en comunas vecinas, que son cámaras con algo de inteligencia. En Viña del Mar iban a haber 215 cámaras con tres funcionarios mirando, pero sin inteligencia artificial (IA), por lo tanto si algo se le pasaba al funcionario, el sistema solo vigilaba, es de esos sistemas que dan sensación de seguridad, pero no evitan delitos".

Otro de los puntos que hizo que votara en contra tiene que ver con el uso de cableado aéreo, equivalente a 250 kilómetros que pasarían a lo largo de toda la Ciudad Jardín. "Entendiendo que hay una ley «No más cables», tenemos que trabajar en ese sentido y no podemos meter un costo adicional porque después hay que retirarlo. Pero lo que votamos en el Concejo fue respecto a si la licitación, su revisión y adjudicación estuvo bien hecha, y en ese punto creo que no fue así y por eso rechacé".

DARDOS A SECPLA

Acerca del trasfondo del rechazo, apuntó directamente a la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), indicando que "siempre que hay compras de este tamaño, Secpla es la encargada de hacer las bases de licitación. Seguramente a la unidad técnica le preguntan necesidades técnicas, pero las bases administrativas las hace Secpla y tenemos un problema serio en Viña del Mar porque muchas de las licitaciones que entran a discusión en el Concejo vienen con un error del equipo. Tuvieron un Concejo pasado donde no había tanta discusión respecto del fondo de las cosas y en este Concejo mucha veces ellos tienen los votos a favor de todo su sector y esta es la primera vez los veo abstenerse en una votación y ya llevamos seis meses".

Tras ello, planteó una sugerencia para el equipo de la alcaldesa Ripamonti: "Que pesque las grabaciones de las últimas comisiones donde se trató el tema, que pesque las grabaciones del Concejo y que evalúen lo que dijo algún concejal sobre el valor de las cámaras, de lo que se le va a pedir a la empresa y de no tener cables aéreos en ninguna parte de la ciudad. Que peque eso y en una semana más tenga una licitación nueva en el portal. Después de la votación venía una modificación presupuestaria por este año de contrato y en los próximos años se pondrá en discusion presupuestaria. Son 50 millones de pesos mensuales lo que costaba eso, $3 mil millones para la instalación y otros $3 mil millones para la operación de los cinco años".

Finalmente, Pecchenino manifestó que "la gente de Seguridad Pública tiene los conocimientos, la Secpla sabe hacer licitaciones, pero no las revisan, ya que copian y pegan de anteriores y quedan cosas mal hechas y por eso se equivocan, con cuadros mal hechos con sumas que tienen erorres. Son errores básicos, no es que haya un error profundo de no saber. Tenemos una cantidad de funcionarios impresionante, entonces, ¿cómo no van a poder formar un equipo que revise esto antes de subirlo? La información está, se puede hacer una rápida discusión de la necesidad de cámaras y subirla el próximo mes a Mercado Público y hacer nueva licitación".

PURANOTICIA