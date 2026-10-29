Concejales de Viña del Mar alertan por impacto del megaproyecto inmobiliario de Las Salinas: temen posible colapso vial y sanitario

Un desarrollo inmobiliario de gran escala proyecta Inmobiliaria Las Salinas en el terreno donde antiguamente operaban las petroleras, en el sector de 19 Norte, en Viña del Mar. La iniciativa considera 18 edificios con 2.033 departamentos, 37 locales comerciales, tres edificios destinados a oficinas que suman 153 unidades y tres hoteles, según los antecedentes a los que accedió Puranoticia.cl mediante un certificado de factibilidad sanitaria emitido por Esval.

La magnitud de la propuesta ha puesto sobre la mesa interrogantes sobre sus eventuales efectos en la ciudad, particularmente en materia de conectividad vial, capacidad de los servicios sanitarios y remediación de un terreno marcado por su pasado industrial. En ese contexto, cuatro concejales de Viña del Mar entregaron sus opiniones a Puranoticia.cl, con visiones distintas sobre el desarrollo, sus posibles consecuencias y la relación entre la inmobiliaria y el municipio.

ALERTA POR EL IMPACTO

Una de las críticas más enfáticas fue planteada por la concejala Nancy Díaz, quien manifestó su rechazo a las dimensiones de la iniciativa y reiteró su respaldo a la propuesta de destinar el terreno a un parque. A su juicio, la cantidad de edificios proyectados podría generar consecuencias que van más allá del tránsito vehicular.

"Me parece terrible. Yo siempre he sido bien clara y he apoyado la moción de un parque para Las Salinas, sobre todo a la organización. Pero pensando en lo que van a llevar todas estas torres, es un colapso vial, un colapso de agua y de alcantarillado, pero por sobre todo un riesgo para la ciudad porque estamos en un lugar frente al mar donde con estos cambios climáticos también podemos esperar algún daño más que ambiental, digamos, de catástrofe", sostuvo.

La edil del Frente Amplio (FA) planteó que el sector podría tener un destino diferente, combinando la recuperación del terreno con espacios de uso ciudadano y una intervención inmobiliaria de menor escala.

En ese sentido, afirmó que "yo creo que ahí podríamos conversar y es lo que estamos tratando en el Plan Regulador Comunal de poder invertir en algún parque y remediar esta contaminación que ha tenido Las Salinas por tantos años. En vez de ambicionar y tener tanto edificio, creo que lo mínimo que ellos pueden hacer es otorgar ese espacio para realizar un parque o algo para la ciudadanía, por ejemplo locales comerciales o algo de menor impacto, pero no esa barbaridad que han propuesto".

Díaz también emplazó a la empresa a considerar las demandas de la comunidad, señalando que "con todos los años de contaminación que han tenido, yo creo que ellos están en una deuda con la ciudad de Viña del Mar y, por supuesto, quisiéramos que fueran más receptivos a lo que piensa la ciudadanía también y no a los intereses comerciales que puedan tener ellos en esa zonas".

TRÁNSITO Y CONTAMINACIÓN

Por su parte, el concejal Carlos Williams también puso el foco en las consecuencias que podría tener el desarrollo, aunque reconoció que la iniciativa representa una oportunidad para reactivar la actividad de la construcción.

"Si bien, es un proyecto que reactivará la construcción, hay dos temas que me preocupan: el colapso vial que podría generar y la contaminación del terreno donde se edificará", sostuvo el edil independiente, con pasado en Renovación Nacional.

Asimismo, sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que, "si bien, se han hecho trabajos para mitigar sus efectos, siguen los problemas causados por el uso de suelo por las petroleras que ocuparon ese lugar en el pasado".

De esta manera, el popular comunicador radial identificó dos aspectos que considera relevantes al evaluar la iniciativa: la presión que podría ejercer sobre la circulación vehicular y las condiciones ambientales del terreno que recibiría las edificaciones.

DESTACAN INVERSIÓN

Una mirada distinta fue la que planteó el concejal Sandro Puebla, quien puso el acento en la señal que representa el interés de inversionistas por desarrollar proyectos en Viña del Mar y en la necesidad de que los organismos revisen los antecedentes presentados.

"Me imagino que los organismos técnicos respectivos tendrán que revisar en detalle cada uno de los permisos presentados. Lo que me parece importante es la señal que se está dando con el interés de invertir en Viña del Mar, primero en los terrenos del ex Sanatorio Marítimo y ahora acá en Las Salinas", resaltó el también locutor radial.

De igual forma, el edil independiente y cercano al Partido Socialista (PS) manifestó a Puranoticia.cl que "ojalá que la ciudad siga teniendo buenas noticias e interés de inversionistas. Estas son señales y esperemos que también próximamente tengamos noticias de interesados en la concesión del Casino".

En tanto, la concejala Antonia Scarella precisó que todavía no conoce en detalle el proyecto ingresado, aunque aseguró haber tenido acceso a la propuesta urbana que la empresa plantea para el sector. En ese contexto, cuestionó la imagen que, según indicó, se difundió durante la mañana y que fue generada mediante inteligencia artificial.

"No conozco en detalle el proyecto ingresado por Las Salinas, sin embargo he tenido acceso y conocido la propuesta urbana que tienen para el sector y está muy lejos de la imagen generada con IA y publicada durante esta mañana", señaló.

La edil independiente y cercana a la UDI apuntó también a la falta de diálogo entre la inmobiliaria y el municipio, afirmando a Puranoticia.cl que "aquí lo que ha faltado durante años y que lo hemos solicitado en diferentes ocasiones, es un diálogo entre la inmobiliaria y el municipio para que precisamente estas cosas no ocurran y se piense el desarrollo de la ciudad en conjunto".

A ello agregó que "vamos a analizar el proyecto ingresado y dialogar con todas las partes para tener una opinión formada y objetiva de lo que se plantea para Las Salinas con el proyecto ingresado".

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