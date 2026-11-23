Conseguir una micro, especialmente en determinados sectores de Viña del Mar y Valparaíso, y otras comunas del área metropolitana regional, se ha convertido en un problema cotidiano para miles de pasajeros. A la falta de frecuencia y las extensas esperas se suma la disminución de máquinas durante las noches, las carreras entre conductores para captar pasajeros y las denuncias sobre comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, incluyendo conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Un escenario que refleja las dificultades de un sistema que no consigue responder adecuadamente a las necesidades de movilidad de la población.

Las complicaciones también tienen un componente laboral. Una reciente denuncia difundida en redes sociales sobre las líneas 404 y 405 de Viña Bus, que prestan servicio en Forestal Alto y otros sectores de Viña del Mar, expuso una falta de conductores y condiciones de trabajo cuestionadas por los propios trabajadores.

En un registro audiovisual se observa una fila de microbuses detenidos, mientras que los antecedentes entregados por conductores apuntan a esperas cercanas a las dos horas para iniciar los recorridos. También denunciaron cobros diarios y descuentos que, según sus cálculos, alcanzarían los $181.500, además de contratos que aseguran firmar en blanco y el pago de cotizaciones que correspondería asumir a la empresa. Se trata de acusaciones que requieren fiscalización y verificación, pero que vuelven a poner sobre la mesa las condiciones laborales de quienes sostienen el transporte público.

En este contexto, Puranoticia.cl conversó con la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, quien detalló las iniciativas que impulsa el Gobierno para abordar las necesidades de capacitación de los conductores profesionales y mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Sin embargo, entre las medidas mencionadas aparece un programa acotado para la provincia de San Antonio, con apenas 60 cupos, de los cuales 30 estarán destinados a trabajadores de la locomoción colectiva.

"Vamos a empezar a abrir para la provincia de San Antonio tres cursos, que son de 20 personas, de cupos para licencia profesional, dentro de lo cual la mitad son para conductores de la locomoción colectiva. Usted sabe que estos cursos son de un costo muy alto y nosotros tenemos que tener una planificación de lo que es Presupuesto 2027", explicó la autoridad ministerial.

Junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), han solicitado que el presupuesto del próximo año contemple más cursos de formación profesional. Según planteó Sangüesa, contar con una mejor locomoción colectiva también permitiría facilitar el desplazamiento de trabajadores hacia otras comunas donde existan oportunidades laborales.

La seremi indicó que, además de estas capacitaciones, mantiene conversaciones con su par de Transportes para desarrollar una estrategia que involucre a Sence y al sector privado. En ese sentido, sostuvo que las empresas también tienen responsabilidades en la formación de sus trabajadores y recordó que cuentan con herramientas como la franquicia tributaria para financiar estos procesos.

"No se habían considerado cursos. Nosotros estamos considerando estos cursos en esta etapa del año y para el año 2027. Lo que pase el año 2027 es responsabilidad del actual Gobierno en cuanto a la elaboración del presupuesto", señaló.

La autoridad insistió en que "la responsabilidad no es solamente del Ministerio del Trabajo porque acá hay una responsabilidad, primero, de las empresas que tienen que formar a sus conductores. Las empresas tienen franquicia tributaria y pueden financiar".

SUBSIDIOS Y DESEMPLEO

Consultada por las acciones desarrolladas durante 2026, más allá de los diagnósticos sobre el mercado laboral, Sangüesa explicó que la Seremi no tiene entre sus atribuciones generar directamente puestos de trabajo, pero sí administrar herramientas de apoyo al empleo.

En esa línea, informó que a través del programa de subsidios al empleo se han entregado alrededor de 2.500 beneficios a personas de la región de Valparaíso desde el inicio del Gobierno, vale decir, del 11 de marzo pasado.

Al ser consultada por la magnitud del desempleo regional, la seremi cifró en aproximadamente 100 mil las personas que actualmente se encuentran cesantes. Vale decir, los subsidios mencionados representan apenas un 2,5% de esa cifra.

Finalmente, Sangüesa manifestó su disposición a coordinar acciones con el Gobierno Regional, los gremios y el sector privado para ampliar las alternativas de capacitación y empleo. "Nos vamos a sentar con todos los que nos tengamos que sentar para tirar esto adelante", aseguró, agregando que buscan utilizar mecanismos como el precontrato de Sence para que las empresas y los gremios también aporten recursos a la formación de trabajadores.

PURANOTICIA